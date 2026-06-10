به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر چهارشنبه در نشست ستاد ساماندهی سواحل شهرستان اظهار کرد: ساماندهی سواحل باید براساس ابلاغ ضوابط، قوانین و دستورالعمل جامع مدیریت سواحل کشور به نحو مطلوب اجرایی شود.

وی افزود: در صورت تایید محدوده‌های شناگاه های مجاز، تمامی ملاحظات رعایت و در نقاط مشخص شده ،تجهیز و امکانات لازم در آن‌ها مستقر شود.

فرماندار گناوه اظهار کرد: هدف از تعیین شناگاه‌های مجاز براساس دستورالعمل ابلاغی ، افزایش ایمنی شهروندان و گردشگران است تا در صورت بروز حوادث احتمالی، امکان امدادرسانی سریع فراهم باشد و از وقوع خسارت‌های جانی جلوگیری شود.

وی با اشاره به دستورالعمل جامع مدیریت سواحل کشور گفت: در این دستورالعمل که با هدف توسعه پایدار و با رویکرد اجتماعی و فرهنگی در کرانه خلیج فارس تدوین شده، وظایف و حوزه فعالیت دستگاه‌ها و نهادهای مختلف مشخص شده که موظف به انجام آن هستند.

وی گفت: ستاد ساماندهی سواحل که در فرمانداری مستقر است، علاوه بر هماهنگی و پشتیبانی، وظیفه حمایت و پشتیبانی از عملیات اجرایی دستگاه‌های متولی را نیز برعهده دارد.

«مصوبات نشست ساماندهی سواحل شهرستان »

در این نشست مصوب شد محدوده شناگاه مجاز در ساحل شهر گناوه از موج‌شکن « اسکله سنگی» تا محدوده اطراف پرچم به عنوان نقطه پاک محیط زیستی تعیین شود همچنین شناگاه ساحل روستای مال‌قاید در محدوده پارک ساحلی این روستا تعیین و ساماندهی می شود.

براساس مصوبات این نشست، در حوزه بندرریگ نیز بخشدار و دهیاران روستاهای جزیره شمالی و جنوبی موظف شدند ظرف مدت یک هفته محدوده‌های پیشنهادی شناگاه را مشخص و به صورت مکتوب به ستاد ساماندهی سواحل شهرستان در فرمانداری ارائه کنند تا پس از بررسی، تصمیم‌گیری لازم انجام شود. همچنین مقرر شد در اجرای طرح ساماندهی سواحل شهر گناوه از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود.

روند اجرای مصوبات ساماندهی ساحل هر ۱۵ روز یک‌بار به صورت میدانی مورد بازرسی قرار گرفته و گزارش آن به استان ارسال می شود.