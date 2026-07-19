مقاتلی: تکریم مددجویان و مراجعان بهزیستی در اولویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر یکشنبه در بازدید از اداره بهزیستی شهرستان دشتی، ضمن تبریک هفته بهزیستی از تلاش‌ها و خدمات رئیس و کارکنان این مجموعه در خدمت‌رسانی به جامعه هدف قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش اثرگذار سازمان بهزیستی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه اظهار کرد: کارکنان این مجموعه با روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری، خدمات ارزشمندی به مددجویان ارائه می‌کنند که شایسته تقدیر است.

فرماندار دشتی بر ضرورت تکریم ارباب رجوع تأکید کرد و افزود: در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری لازم است با سعه‌صدر، احترام و حسن برخورد، مطالبات و مشکلات مردم و مددجویان پیگیری و رسیدگی شود.

مقاتلی ادامه داد: رضایتمندی مردم از دستگاه‌های اجرایی در گرو ارائه خدمات مناسب، پاسخگویی و تکریم مراجعان است و انتظار می‌رود این مهم در تمامی بخش‌های اداره بهزیستی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به رویکرد حمایتی دولت چهاردهم گفت: دولت وفاق ملی با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود، ارتقای وضعیت معیشتی و بهبود کیفیت زندگی مددجویان را با جدیت دنبال می‌کند و در این مسیر از برنامه‌های حمایتی جامعه هدف بهزیستی در شهرستان نیز پشتیبانی خواهد شد.