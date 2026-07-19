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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

مقاتلی: تکریم مددجویان و مراجعان بهزیستی در اولویت باشد

مقاتلی: تکریم مددجویان و مراجعان بهزیستی در اولویت باشد

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: تکریم ارباب رجوع، برخورد همراه با سعه‌صدر و ارائه خدمات شایسته به مددجویان باید همواره در اولویت فعالیت‌های مجموعه بهزیستی قرار داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر یکشنبه در بازدید از اداره بهزیستی شهرستان دشتی، ضمن تبریک هفته بهزیستی از تلاش‌ها و خدمات رئیس و کارکنان این مجموعه در خدمت‌رسانی به جامعه هدف قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش اثرگذار سازمان بهزیستی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه اظهار کرد: کارکنان این مجموعه با روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری، خدمات ارزشمندی به مددجویان ارائه می‌کنند که شایسته تقدیر است.

فرماندار دشتی بر ضرورت تکریم ارباب رجوع تأکید کرد و افزود: در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری لازم است با سعه‌صدر، احترام و حسن برخورد، مطالبات و مشکلات مردم و مددجویان پیگیری و رسیدگی شود.

مقاتلی ادامه داد: رضایتمندی مردم از دستگاه‌های اجرایی در گرو ارائه خدمات مناسب، پاسخگویی و تکریم مراجعان است و انتظار می‌رود این مهم در تمامی بخش‌های اداره بهزیستی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به رویکرد حمایتی دولت چهاردهم گفت: دولت وفاق ملی با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود، ارتقای وضعیت معیشتی و بهبود کیفیت زندگی مددجویان را با جدیت دنبال می‌کند و در این مسیر از برنامه‌های حمایتی جامعه هدف بهزیستی در شهرستان نیز پشتیبانی خواهد شد.

کد مطلب 6892482

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