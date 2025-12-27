  1. استانها
  2. کردستان
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۴۷

نمایشگاه عکس‌های قدیمی و صنایع دستی در سقز

نمایشگاه عکس‌های قدیمی و صنایع دستی در سقز

سقز- نمایشگاه عکس‌های قدیمی سقز شامل ۳٠٠ عکس قدیمی از بازار، کوچه پس کوچه‌های شهر، شخصیت‌های قدیمی و ۳٠ تابلو از مکان‌های تاریخی در موزه گالری شهرداری این شهر برپا شد.

دریافت 13 MB

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس‌های قدیمی سقز شامل ۳٠٠ عکس قدیمی از بازار، کوچه پس کوچه‌های شهر، شخصیت‌های قدیمی و ۳٠ تابلو از مکان‌های تاریخی در موزه گالری شهرداری برپا شد.

همچنین در این نمایشگاه از چند قطعه طراحی و دوخت لباس کوردی زنانه و صنایع دستی رونمایی شده است.

این نمایشگاه تا چهارشنبه ۱٠ دی ماه دایر است و علاقمندان می‌توانند برای دیدن عکس‌های جذاب قدیمی به گالری شهرداری سقز روبروی اداره پست مراجعه کنند.

نمایشگاه عکس‌های قدیمی سقز با همت و تلاش آرش سلطانی و محمد صدیقی در سقز برگزار شده است.

کد خبر 6703474

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها