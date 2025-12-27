به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس‌های قدیمی سقز شامل ۳٠٠ عکس قدیمی از بازار، کوچه پس کوچه‌های شهر، شخصیت‌های قدیمی و ۳٠ تابلو از مکان‌های تاریخی در موزه گالری شهرداری برپا شد.

همچنین در این نمایشگاه از چند قطعه طراحی و دوخت لباس کوردی زنانه و صنایع دستی رونمایی شده است.

این نمایشگاه تا چهارشنبه ۱٠ دی ماه دایر است و علاقمندان می‌توانند برای دیدن عکس‌های جذاب قدیمی به گالری شهرداری سقز روبروی اداره پست مراجعه کنند.

نمایشگاه عکس‌های قدیمی سقز با همت و تلاش آرش سلطانی و محمد صدیقی در سقز برگزار شده است.