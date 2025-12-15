‌روزانه تا هزار سقط جنین در کشور؛ آماری ۳۰ برابر تلفات تصادفات!

سجاد رحیمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند سقط جنین در کشور و شهرستان، از آمارهای غیررسمی و وقوع روزانه ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ مورد سقط جنین در کشور خبر داد و گفت: حدود ۳۰ برابر آمار تصادفات جادهای است و تربتحیدریه نیز از این روند مستثنا نیست.
سجاد رحیمی با بیان اینکه بیش از ۹۴.۵ درصد سقطها در چارچوب خانواده و بهصورت شرعی رخ میدهد، افزود: بخش عمده سقط جنین ناشی از مشکلات اقتصادی، ناسازگاری زوجین و مسائل ریشهای در خانواده است. همین عوامل باعث میشود بسیاری از مادران در نهایت به سمت تصمیم برای سقط جنین بروند.
فعالیت مرکز «نفس» برای شناسایی مادران در معرض سقط
وی از فعالیت مرکز نَفَس در تربتحیدریه خبر داد و گفت: در این مرکز، افرادی که قصد دریافت داروی سقط جنین دارند یا نشانههای تصمیم به سقط در آنها دیده میشود، شناسایی و بلافاصله ارجاع میشوند. در این فرآیند، بسته به نوع مشکل، خدمات مالی، روانشناختی و حمایتی ارائه میشود.
به گفته سجاد رحیمی، گروههای مالی خیّر، مشاوران سلامت روان و مجموعههای حمایتی در این مرکز به مادران کمک میکنند تا مشکلاتشان برطرف شود و از تصمیم به سقط منصرف شوند.
کنترل و جمعآوری داروهای سقط جنین؛ هشدار درباره فروش میزوپروستول
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با اشاره به افزایش فروش غیرمجاز میزوپروستول گفت: متأسفانه این دارو در عطاریها، فروشگاههای لوازم آرایشی و فضای مجازی بهصورت غیرقانونی فروخته میشود و تیم نظارت بر درمان، زیرمجموعه معاونت درمان، بهطور مستقیم وارد عمل شده و فروشندگان این دارو را در فضای شهری و فضای مجازی شناسایی و به مراجع قضائی معرفی میکند.
عوارض سقط جنین و مصرف داروهای تقلبی
سجاد رحیمی درباره عوارض مصرف این داروها توضیح داد: مصرف غیرمجاز داروی سقط جنین برای مادر عوارض گستردهای دارد؛ از افسردگی و آسیبهای روحی تا مشکلات فیزیولوژیک و حتی ایجاد ناباروری در بارداریهای بعدی. این شرایط میتواند سلامت جسمی و روانی مادر را بهشدت تحت تأثیر قرار دهد.
نقش فرهنگ و مشاوره در کاهش سقط جنین
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با تأکید بر اینکه ریشه بسیاری از تصمیمها برای سقط جنین فرهنگی است، افزود: بسیاری از مادران با دلایل سادهای مثل تازهازدواجبودن، نرفتن به مسافرت یا خجالت از فرزند عروس و داماد تصمیم به سقط میگیرند. در بسیاری از موارد، یک گفتوگوی کوتاه و مشاوره مناسب، میتواند از این تصمیم جلوگیری کند و به حفظ جنین بینجامد.
وی با اشاره به آمار غیررسمی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار سقط جنین در سال گفت: اگر تنها بخشی از این سقطها که غیرطبیعی و ناشی از مشکلات قابلحل هستند؛ کنترل شود، به طور قابل توجهی به افزایش فرزندآوری و بهبود شاخصهای جمعیتی کمک خواهد کرد.
لزوم همکاری همه دستگاهها برای حمایت از مرکز نفس
سجاد رحیمی در پایان با تأکید بر اینکه مرکز نفس به تنهایی قادر به حل همه مشکلات نیست، گفت: دانشگاه علوم پزشکی، بهزیستی، کمیته امداد، سپاه، دستگاههای اجرایی و حتی خیرین سلامت باید پای کار باشند. حمایت از این مرکز میتواند به شکل چشمگیری از روند رو به افزایش سقط جنین در جامعه جلوگیری کند.
