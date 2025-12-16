مراکز نفس اصفهان ۲۰۰ نوزاد را از سقط نجات دادند

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد اسدی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری ویژه رویداد نَفَس اظهار کرد: نفس مخفف "نجات فرزندان سقط" است که از سال ۱۴۰۰ در جوار آستان قدس رضوی و با ابتکاری کامل مردمی شکل گرفت.

وی ادامه داد: این حرکت به سرعت رشد کرد و امروز در همه استان‌های کشور مراکز فعال نفس وجود دارد. نقطه ایده‌آل ما این است که هر شهرستان نیز حداقل یک مرکز داشته باشد.

مسئول بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان و مسئول مرکز مردم‌نهاد نفس با تأکید بر ماهیت مردم‌نهاد و داوطلبانه این مراکز اظهار کرد: مراکز نفس کامل مردمی هستند اما از حمایت‌ها و تسهیل‌گری‌های سازمانی مانند دانشگاه علوم پزشکی و بسیج جامعه پزشکی نیز بهره می‌برند.

اسدی خاطرنشان کرد: رکن اصلی رشد و تقویت این مراکز، حضور دغدغه‌مند و نقش‌آفرینی نیروهای داوطلب مردمی است.

هیچ ارتباطی بین رویداد حفظ حیات جنین و سیاست جوانی جمعیت وجود ندارد

وی حفظ حیات جنین را واجبی شرعی، اخلاقی، انسانی و وجدانی دانست و تصریح کرد: هیچ ارتباط آماری یا خطی مستقیمی بین حفظ حیات جنین و سیاست جوانی جمعیت وجود ندارد. حتی اگر جمعیت ایران ۲۰۰ میلیون نفر هم باشد ما مکلف هستیم به این موضوع بپردازیم و برای آن ارزش قائل شویم.

مسئول مرکز نفس اصفهان از وجود ۱۹ مرکز فعال نفس در سطح استان خبر داد و گفت: این تعداد رو به افزایش است و این رشد مرهون حمایت‌های بی‌دریغ و شبانه‌روزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به ویژه معاونت بهداشتی، و همچنین حمایت‌های معنوی و تسهیل‌گری سپاه پاسداران و سازمان بسیج جامعه پزشکی استان است.

اسدی مسیر فعالیت مراکز نفس را ترغیبی، ایجابی، مثبت و فرهنگ‌محور توصیف کرد و گفت: ما به هیچ عنوان سراغ مسائل قضائی یا اقدامات قهری نمی‌رویم. رکن اساسی فعالیت ما، مشاوره است.

وی ادامه داد: شماره تماس ستاد مرکزی نفس ۰۹۳۶۱۲۱۱۸۳۷ به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به هموطنان است و قابلیت اتصال به تمام شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی را نیز دارد.

مسئول بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان و مسئول مرکز مردم‌نهاد نفس افزود: مشاوران اهل فن، دلسوز، دغدغه‌مند، خوش‌برخورد و کاربلد به صورت شبانه‌روزی و در تمام ایام هفته آماده پاسخگویی هستند.

وی توضیح داد: هرگاه کسی متوجه شود فردی در اطرافش به دلایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا اختلافات خانوادگی قصد سقط جنین دارد، کافی است ارتباطی بین او و مشاوران نفس برقرار کند. مشاوران با گفت‌وگوی تلفنی یا در صورت نیاز مشاوره حضوری، به حفظ حیات جنین کمک می‌کنند.

اسدی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم بر اساس آیه شریفه قرآن و عقل سلیم بشری، حفظ یک جان برابر با حفظ کل بشریت است و هر جنینی حق حیات مسلم دارد.

ارائه خدمات مختلف به ۱۵۹ مادر برای حفظ جنین

مسئول بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان و مسئول مرکز مردم‌نهاد نفس با اشاره به آمار فعالیت مراکز نفس در استان اصفهان تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴، گفت: تاکنون بیش از ۵۸۰ تماس مشاوره‌ای دریافت شده، ۴۸۱ مورد اعلام انصراف رسمی از سقط داشته‌ایم؛ همچنین ۲۰۰ نوزاد سالم به دنیا آمده‌اند و در حال حاضر ۱۵۹ مادر در حال دریافت خدمات مختلف مشاوره‌ای و حمایت‌های فرهنگی و اجتماعی هستند.

اسدی تأکید کرد: مراکز نفس به هیچ عنوان یک نهاد خیریه یا حمایتی صرف نیستند، بلکه حرکتی جهادی و دغدغه‌مند برای پرداختن مثبت و ایجابی به یکی از مغفول‌ترین مسائل اجتماعی به شمار می‌روند تا جامعه‌ای سالم‌تر، شاداب‌تر و عاری از عذاب وجدان داشته باشیم.

وی سقط‌های قانونی درمانی را کاملاً محدود و مشخص دانست و افزود: این موارد بر اساس شاخص‌های پزشکی، تأیید شورای فقهی-علمی و پزشکی قانونی قبل از ولوج روح امکان‌پذیر است و ما هیچ چالشی با این موارد نداریم.

اسدی اضافه کرد: همچنین سقط‌های خودبه‌خودی که به دلایل سبک زندگی، تنش‌های روحی، آلودگی‌ها و بیماری‌های غیرواگیر در حال افزایش است، موضوع فعالیت نفس نیست زیرا عمدی محسوب نمی‌شود.

مسئول مرکز نفس اصفهان تمرکز اصلی این نهاد را بر سقط‌های عمدی غیرقانونی و جنایی عنوان کرد و گفت: اغلب مراجعات ما مواردی است که در خانواده‌های شرعی و قانونی رخ می‌دهد و جنین کاملاً سالم است.

اسدی دلایل اصلی را فرهنگی مانند ترجیح جنسیت فرزند، فشار خانواده برای تک‌فرزندی یا اختلافات زناشویی دانست و افزود: مسائل اقتصادی تأثیرگذار هستند اما طبق مطالعات، نقش محوری و تعیین‌کننده ندارند. بسیاری از مادران پس از مشاوره دلسوزانه و بدون فشار، خود به تصمیم درست حفظ جنین می‌رسند.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره موارد بارداری ناخواسته ناشی از روابط غیرشرعی، گفت: اکثریت قریب به اتفاق موارد در بستر خانواده‌های شرعی است اما حتی جنین ناشی از رابطه نامشروع نیز طبق شرع مقدس اسلام حق حیات کامل دارد. گناه والدین است و به کودک منتقل نمی‌شود. این یک سوءتفاهم فرهنگی جدی است که نیاز به اصلاح دارد.

به گفته مسئول بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان و مسئول مرکز مردم‌نهاد نفس موارد محدود این‌چنینی با ارجاع به مراکز تخصصی ذیل معاونت بهداشتی یا دیگر نهادهای مردمی پیگیری می‌شود و محور اصلی فعالیت نفس نیست.

وی در خصوص خانواده‌های دارای اختلاف و چالش نیز اظهار داشت: تجربه عملی ما نشان می‌دهد که در بسیاری موارد، حفظ جنین و تولد کودک خود عاملی برای تحکیم بنیان خانواده و رفع اختلافات می‌شود. با این حال، در موارد لازم این خانواده‌ها را به مراکز مشاوره خانوادگی ارجاع می‌دهیم تا چالش‌هایشان به طور تخصصی حل شود.

به گزارش مهر، رویداد نفس روز پنجشنبه ۲۷ آذر در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با حضور مدیران ارشد استان برگزار خواهد شد.