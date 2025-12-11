افزایش ابتلای کودکان به آنفلوانزا؛ تشریح جزئیات موج جدید

خبرگزاری مهر، گروه استانها، محمد غلامحسینی: همزمان با شدت گرفتن فعالیت ویروسهای تنفسی در کشور، موارد ابتلای کودکان به آنفلوانزا طی هفتههای اخیر بهطور معناداری افزایش یافته است.
«زهرا فخرایی»، متخصص بیماریهای عفونی، در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح ویژگیهای موج جدید آنفلوانزا، نسبت به افزایش سرعت انتقال و شدت درگیری در سنین پایین هشدار داد و مجموعهای از توصیههای علمی و کاربردی برای خانوادهها و مراکز آموزشی ارائه کرد.
رشد قابل توجه مراجعه کودکان؛ الگوی ابتلاء تغییر کرده است
زهرا فخرایی با اشاره به دادههای بالینی و روند مراجعه در مراکز درمانی گفت: در ۲ تا سه هفته اخیر، تعداد کودکانی که با علائم آنفلوانزا به درمانگاهها و اورژانسها مراجعه کردهاند افزایش چشمگیری داشته است. الگوی ابتلاء نسبت به هفتههای ابتدایی پاییز تغییر کرده و اکنون بیشترین موارد در گروه سنی پنج تا ۱۲ سال مشاهده میشود.
متخصص بیماریهای عفونی با اشاره به برخی از دلایل انتقال بیماری، افزود: تماس نزدیک در محیطهای آموزشی، تهویه نامناسب و فرستادن کودکان بیمار به مدرسه، از عوامل اصلی گسترش این موج محسوب میشود.
علائم غالب در موج جدید؛ شدت بالاتر تب و درگیری تنفسی
این متخصص بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با توضیح جزئیات بالینی موج اخیر اظهار کرد: در موج فعلی، تبهای بالای ناگهانی، بدندردهای شدید عضلانی، سردرد، بیاشتهایی و سرفههای خشک از علائم برجسته هستند، در برخی کودکان، تنگی نفس، خسخس سینه و افت انرژی نیز مشاهده میشود که نشاندهنده احتمال درگیری ریه است.
به گفته وی، طولانیشدن تب بیش از سه روز، تشدید سرفهها، یا بروز تنگی نفس از علائم هشداردهنده است و باید جدی گرفته شود، در این شرایط تأخیر در مراجعه میتواند روند درمان را دشوار کند..
نقش خانوادهها در قطع زنجیره انتقال؛ کودک بیمار باید در خانه بماند
فخرایی با تأکید بر اهمیت پیشگیری در سطح خانواده گفت: متأسفانه بخشی از انتقال گسترده در مدارس ناشی از حضور کودکان بیمار در کلاسهاست. اگر کودک تب، سرفه، گلودرد یا بیحالی دارد، حتی با علائم خفیف، نباید به مدرسه فرستاده شود.
وی افزود: استراحت کافی، مصرف مایعات گرم، تغذیه مناسب، تهویه مناسب منزل و پایش دقیق علائم، بخش اصلی مراقبت خانگی است. خانوادهها باید نسبت به علائمی مانند تنگی نفس، بیاشتهایی شدید یا خوابآلودگی غیرطبیعی حساس باشند.
مسئولیت مهم مدارس؛ تهویه، غربالگری و اطلاعرسانی سریع
این متخصص با اشاره به اهمیت نقش مدارس در کنترل شیوع گفت: در شرایط فعلی، مدارس باید مدیریت تهویه کلاسها را در اولویت قرار دهند، باز گذاشتن پنجرهها در هوای سرد بهطور قابل توجهی بار ویروسی محیط را کاهش میدهد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: ضروری است مدیران مدارس از حضور دانشآموزان دارای علائم پیشگیری کنند. اطلاعرسانی سریع به والدین، ضدعفونی سطوح پرتردد، محدود کردن فعالیتهای گروهی در فضاهای بسته و تشویق دانشآموزان به شستن مکرر دستها از اقدامات کلیدی است.
آیا با سویه جدید مواجهیم؟
فخرایی توضیح داد: بر اساس گزارشهای جهانی، در فصل جاری عمدتاً با زیرسویههای آنفلوانزای A، خصوصاً H3N2 مواجه هستیم که در برخی کشورها شدت علائم بیشتری ایجاد کردهاند.
وی گفت: جهشهای آنتیژنی باعث شده کارایی واکسن نسبت به سالهای قبل کمی کاهش یابد، اما واکسن همچنان در کاهش شدت بیماری و پیشگیری از بستری مؤثر است.
وی تأکید کرد: باید میان «کاهش کارایی‘» و «بیاثر بودن» تفاوت قائل شد، واکسنگریزی کامل تاکنون گزارش نشده است.
علائم خطر که خانوادهها نباید نادیده بگیرند
فخرایی بر لزوم مراجعه فوری در صورت مشاهده علائم خسخس سینه یا تنگی نفس، تب مداوم بیش از سه روز، بیاشتهایی شدید و کاهش مصرف مایعات، خوابآلودگی غیرطبیعی یا ضعف شدید، زردی پوست، کبودی لبها یا افت سطح هوشیاری تأکید کرد.
وی هشدار داد: در برخی موارد، پیشرفت سریع بیماری در کودکان دیده میشود، مراجعه زودهنگام و دریافت مراقبت پزشکی مناسب، از بروز عوارض جدی جلوگیری میکند.
