توقیف محموله ۱۰ میلیاردی برنج قاچاق در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منوچهر نصیری اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و اجرای طرحهای بازرسی و بازدید از انبارها، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با هماهنگی مقام قضائی موفق به کشف یک محموله قاچاق شدند.
وی افزود: در جریان این عملیات، مأموران ضمن بازرسی از یکی از انبارهای سطح شهر، محموله برنج هندی و پاکستانی قاچاق به همراه روغن خوراکی و رب کشف و توقیف کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان قم خاطرنشان کرد: ارزش ریالی کالای کشف شده بنا بر نظر کارشناسان، ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است و پرونده این موضوع برای رسیدگیهای قانونی به مرجع قضائی استان ارسال شد.
سرهنگ نصیری گفت: شهروندان میتوانند هرگونه گزارشات خود را از طریق سامانه ۱۱۰ مرکز فوریتهای پلیسی و یا از طریق سامانه ۱۹۷ دفتر نظارت همگانی اعلام کنند.
