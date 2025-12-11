جوادی: درخشش شعر حسین منزوی فراتر از مرزهای ایران خواهد رفت

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جوادی شامگاه پنجشنبه در آیین اختتامیه سومین دوسالانه جایزه ملی غزل «حسین منزوی» که در زنجان برگزار شد، با بیان این‌که غزل‌های منزوی سرشار از مضامین عمیق و متعالی است، اظهار کرد: عشق در نگاه منزوی مفهومی والا و هستی‌شناسانه است؛ عشقی که از دلبستگی‌های انسانی آغاز می‌شود و تا جذب شدن در ذات حق امتداد می‌یابد و همین نگرش، شعر او را از یک تجربه احساسی ساده فراتر می‌برد.

وی با اشاره به پیشینه عرفانی و فلسفی در آثار این شاعر برجسته افزود: آشنایی منزوی با سنت‌های عرفانی و مفاهیم فلسفی ایران، از جمله پرداختن به «عقل سرخ» و ارجاع به اندیشه‌های سهروردی، نشان می‌دهد او تنها به ادبیات کلاسیک اشراف نداشت، بلکه توانست این میراث را در غزل نو بازآفرینی کرده و این قالب کهن را به افق‌های تازه‌ای هدایت کند.

جوادی افزود: اگرچه در گذشته جامعه آن‌گونه که شایسته بود با اندیشه و شعر حسین منزوی آشنا نبود، اما امروز روشنایی و تأثیرگذاری او هر روز بیشتر می‌شود و این مسیر قطعاً فراتر از ایران نیز ادامه خواهد یافت.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با تأکید بر ضرورت پاسداشت زبان فارسی گفت: زبان فارسی سرمایه‌ای عظیم است که به‌آسانی به دست نیامده و نسل‌های بسیاری برای حفظ آن تلاش کرده‌اند و حتی جان خود را فدا کرده‌اند. امروز نیز ما از این زبان برای حفظ هویت و انسجام سرزمینمان بهره می‌بریم و باید ارزش و جایگاه آن را بیش از پیش پاس بداریم.

جوادی همچنین با تمجید از ظرفیت‌های ادبی استان زنجان، ابراز امیدواری کرد نسل جوان شاعران این استان و سراسر کشور بتوانند چراغ‌های فروزان ادبیات آینده ایران باشند. وی تأکید کرد: مردم باید قدر چهره‌های ادبی را در زمان حیاتشان بدانند و از آثار ارزشمند آنان بهره‌مند شوند.

سومین دوسالانه جایزه ملی غزل «حسین منزوی» با حضور شاعران، پژوهشگران، اهالی فرهنگ و مسئولان فرهنگی کشور در زنجان برگزار شد.