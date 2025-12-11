  1. استانها
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۵

لغزندگی معابر در اولین برف پاییزی شهرکرد

شهرکرد- بارش اولین برف پاییزی در شهرکرد باعث لغزندگی معابر شده و تردد خودروها را با مشکل مواجه کرده است.

