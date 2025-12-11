https://mehrnews.com/x39QL3 ۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۵ کد خبر 6686149 استانها چهارمحال و بختیاری استانها چهارمحال و بختیاری ۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۵ لغزندگی معابر در اولین برف پاییزی شهرکرد شهرکرد- بارش اولین برف پاییزی در شهرکرد باعث لغزندگی معابر شده و تردد خودروها را با مشکل مواجه کرده است. دریافت 173 MB کد خبر 6686149 کپی شد مطالب مرتبط صابری: بارش باران و برف در آذربایجان غربی؛ دما کاهش می یابد آخرین وضعیت جوی محورهای مواصلاتی کشور؛ ترافیک سنگین در آزادراهها برچسبها بارش برف برف و کولاک برف شهرکرد هواشناسی چهارمحال و بختیاری لغزندگی لغزندگی معابر
