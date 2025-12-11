به گزارش خبرگزاری مهر، آذرپندار از پایداری شبکه برق مناطق شهری و روستایی این منطقه در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

وی با اشاره به آماده‌باش کامل سه گروه عملیاتی و دو اکیپ اتفاقات برق در شبانه‌روز گذشته، اظهار کرد: این تیم‌ها بلافاصله پس از دریافت گزارش‌های خسارت یا خاموشی، اعزام شدند.

مدیر ناحیه برق مارگون افزود: خوشبختانه به دلیل اجرای برنامه تعمیرات پاییزه، مشکل جدی در شبکه گزارش نشد، اما برخورد رعد و برق به شبکه در ساعات ابتدایی بارندگی، باعث قطعی برق در تعدادی از روستاها شد.

وی ادامه داد: به جز یک سرخط که به دلیل نداشتن مسیر دسترسی و فاصله یک و نیم ساعته با مرکز شهر، با تأخیر برق‌دار شد، سایر مناطق ظرف ۱۵ تا ۴۰ دقیقه به شبکه پایدار برق متصل شدند.

آذرپندار با بیان اینکه شبکه برق مارگون در حال حاضر کاملاً پایدار است، تاکید کرد: دکل مخابراتی روستای «آجم» به دلیل سرقت کابل و عدم دسترسی جاده‌ای، در شرایط برف و باران امروز قابل تعمیر نبود.

وی اضافه کرد: با توجه به شرایط منطقه و بر اساس رسالت خدمت‌رسانی شبانه‌روزی صنعت برق، در صورت تداوم شرایط نامساعد جوی، تجهیزات مورد نیاز برای تعمیر این دکل با استفاده از چارپایان ارسال خواهد شد.