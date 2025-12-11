رحیمی: عشایر استان بوشهر نکات ایمنی هواشناسی را رعایت کنند

داریوش ناصر رحیمی پنجشنبه شب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدار هواشناسی اظهار کرد: عشایر استان از تردد در مناطق پرخطر به‌ویژه ارتفاعات و مسیر رودخانه‌ها خودداری کنند.

سرپرست مدیریت امور عشایر استان بوشهر، از مسئولان امور عشایر شهرستان‌ها، شرکت‌های تعاونی، شوراها و معتمدین خواست موضوع را به‌طور گسترده به عشایر اطلاع‌رسانی کنند.

وی گفت: طبق هشدار نارنجی اداره کل هواشناسی استان، با ورود سامانه بارشی و احتمال باد شدید، بارش باران، تگرگ و رعدوبرق، خطر آب‌گرفتگی، سیلاب و طغیان مسیل‌ها وجود دارد. بنابراین عشایر تا پایان روز شنبه از حضور در مناطق حادثه‌خیز پرهیز کنند.