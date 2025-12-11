  1. استانها
  2. بوشهر
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۲

رحیمی: عشایر استان بوشهر نکات ایمنی هواشناسی را رعایت کنند

رحیمی: عشایر استان بوشهر نکات ایمنی هواشناسی را رعایت کنند

بوشهر- سرپرست مدیریت امور عشایر استان بوشهر گفت: با توجه به اعلام وضعیت نارنجی هواشناسی در سه روز آینده، رعایت نکات ایمنی برای عشایر استان ضروری است.

داریوش ناصر رحیمی پنجشنبه شب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدار هواشناسی اظهار کرد: عشایر استان از تردد در مناطق پرخطر به‌ویژه ارتفاعات و مسیر رودخانه‌ها خودداری کنند.

سرپرست مدیریت امور عشایر استان بوشهر، از مسئولان امور عشایر شهرستان‌ها، شرکت‌های تعاونی، شوراها و معتمدین خواست موضوع را به‌طور گسترده به عشایر اطلاع‌رسانی کنند.

وی گفت: طبق هشدار نارنجی اداره کل هواشناسی استان، با ورود سامانه بارشی و احتمال باد شدید، بارش باران، تگرگ و رعدوبرق، خطر آب‌گرفتگی، سیلاب و طغیان مسیل‌ها وجود دارد. بنابراین عشایر تا پایان روز شنبه از حضور در مناطق حادثه‌خیز پرهیز کنند.

کد خبر 6686178

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها