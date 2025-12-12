آسمان مازندران ابری و بارانی؛ راه های کوهستانی برفی و باز است

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت جوی مازندران در روز جمعه با آسمانی ابری و بارشهای پراکنده گزارش شده و طبق پیشبینیها این وضعیت بهتدریج با کاهش ناپایداریها همراه خواهد بود.
علی صادقی سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: در ارزیابی وضعیت تردد نیز، محورهای مواصلاتی استان هماکنون شرایط عادی و دوطرفه دارند؛ با این حال در ارتفاعات محورهای هراز، چالوس، سوادکوه و کیاسر بارش پراکنده برف مشاهده میشود و رانندگان توصیه میشود با تجهیزات زمستانی تردد کنند.
وی گفت: محدودیتهای ترافیکی ویژه آخر هفته از ظهر چهارشنبه در جادههای مازندران آغاز شده و طبق برنامهریزیها تا صبح شنبه ادامه دارد. همچنین برای مدیریت ترافیک و تخلیه بار عبوری، محور چالوس از بعدازظهر امروز بهصورت یکطرفه اجرا میشود.
وی ادامه داد: ادامه این محدودیتها تا پایان زمان اعلامشده و هماهنگی میان پلیسراه و دستگاههای امدادی، با هدف افزایش ایمنی مسیرها و روانسازی عبور و مرور انجام میگیرد.
نظر شما