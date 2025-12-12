باران غبارآلودگی را از چهره اصفهان شست؛ بازگشت طراوت به آسمان شهر

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۶ ایستگاه سنجش فعال منتهی به هشت صبح جمعه بیست و یکم آذرماه با میانگین ۶۲ AQI در وضعیت قابل قبول است.

هوای اصفهان در ساعت انتشار این گزارش آفتابی و سرد است. روز گذشته به مدت ۱۱ ساعت بارش آرام و متناوب باران هوای شهر اصفهان را با طراوت کرد و نصف جهان امروز هوای سالم نفس می‌کشد.

هواشناسی اعلام کرده است که فعالیت سامانه بارشی تا فردا شنبه ۲۲ آذر به ویژه در مناطق شرق و شمال شرق استان ادامه می‌یابد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۷۸، پارک زمزم ۶۱، بزرگراه خرازی با عدد ۶۶، میدان انقلاب ۷۵، خیابان‌های رودکی و پروین اعتصامی و ولدان با عدد ۶۲، رهنان ۶۳، زینبیه ۵۷، سپاهان‌شهر ۸۲، فرشادی ۶۸، فیض ۵۸، کاوه ۷۹، میرزا طاهر ۸۲ و هزار جریب ۶۴ AQI وضعیت قابل قبول و در ایستگاه دانشگاه صنعتی ۴۹ AQI وضعیت پاک را نشان می‌دهد. امروز نیز ایستگاه قهجاورستان با میانگین عدد ۱۶۵ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

