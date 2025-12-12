  1. استانها
  هرمزگان
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۸:۴۳

زمین‌لرزه حوالی قلعه‌قاضی هرمزگان را لرزاند

بندرعباس - زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۶ ریشتری حوالی قلعه‌قاضی هرمزگان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴ زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر حوالی قلعه‌قاضی در استان هرمزگان را لرزاند.

این زمین‌لرزه در ساعت ۰۷:۳۶:۵۵ به وقت محلی و در مختصات طول جغرافیایی ۵۶.۲۵ و عرض جغرافیایی ۲۷.۵۴ و در عمق ۹ کیلومتری زمین به ثبت رسیده است.

بر اساس داده‌های اولیه، نزدیک‌ترین شهرها به مرکز زمین‌لرزه عبارتند از:

۳۱ کیلومتری قلعه‌قاضی (هرمزگان)

۳۶ کیلومتری فین (هرمزگان)

۳۸ کیلومتری تخت (هرمزگان)

همچنین این رخداد لرزه‌ای در فاصله ۳۹ کیلومتری بندرعباس—نزدیک‌ترین مرکز استان و ۳۱۵ کیلومتری کرمان احساس شده است.


زمین لرزه فوق خسارتی در پی نداشته است.

