به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴ زمینلرزهای به بزرگی ۳.۶ ریشتر حوالی قلعهقاضی در استان هرمزگان را لرزاند.
این زمینلرزه در ساعت ۰۷:۳۶:۵۵ به وقت محلی و در مختصات طول جغرافیایی ۵۶.۲۵ و عرض جغرافیایی ۲۷.۵۴ و در عمق ۹ کیلومتری زمین به ثبت رسیده است.
بر اساس دادههای اولیه، نزدیکترین شهرها به مرکز زمینلرزه عبارتند از:
۳۱ کیلومتری قلعهقاضی (هرمزگان)
۳۶ کیلومتری فین (هرمزگان)
۳۸ کیلومتری تخت (هرمزگان)
همچنین این رخداد لرزهای در فاصله ۳۹ کیلومتری بندرعباس—نزدیکترین مرکز استان و ۳۱۵ کیلومتری کرمان احساس شده است.
زمین لرزه فوق خسارتی در پی نداشته است.
