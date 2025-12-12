به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴ زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر حوالی قلعه‌قاضی در استان هرمزگان را لرزاند.

این زمین‌لرزه در ساعت ۰۷:۳۶:۵۵ به وقت محلی و در مختصات طول جغرافیایی ۵۶.۲۵ و عرض جغرافیایی ۲۷.۵۴ و در عمق ۹ کیلومتری زمین به ثبت رسیده است.

بر اساس داده‌های اولیه، نزدیک‌ترین شهرها به مرکز زمین‌لرزه عبارتند از:

۳۱ کیلومتری قلعه‌قاضی (هرمزگان)

۳۶ کیلومتری فین (هرمزگان)

۳۸ کیلومتری تخت (هرمزگان)

همچنین این رخداد لرزه‌ای در فاصله ۳۹ کیلومتری بندرعباس—نزدیک‌ترین مرکز استان و ۳۱۵ کیلومتری کرمان احساس شده است.



زمین لرزه فوق خسارتی در پی نداشته است.