وقوع زمین لرزه ۳.۵ ریشتری حوالی قلعه قاضی هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۵ ریشتر ساعت ۲۲:۲۹:۴۸ شامگاه پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت حوالی قلعه قاضی در استان هرمزگان به وقوع پیوست.
بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمینلرزه در عمق ۱۸ کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی ۲۷.۵۱ شمالی و ۵۶.۳۲ شرقی ثبت شده است.
نزدیکترین شهرها به کانون این زمین لرزه، ۲۴ کیلومتری قلعه قاضی، ۳۲ کیلومتری تخت، ۳۶ کیلومتری بندرعباس،در استان هرمزگان اعلام شده اند.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمینلرزه منتشر نشده است.
