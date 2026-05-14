  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۵۹

وقوع زمین لرزه ۳.۵ ریشتری حوالی قلعه قاضی هرمزگان

وقوع زمین لرزه ۳.۵ ریشتری حوالی قلعه قاضی هرمزگان

بندرعباس- زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر حوالی قلعه قاضی در استان هرمزگان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر ساعت ۲۲:۲۹:۴۸ شامگاه پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت حوالی قلعه قاضی در استان هرمزگان به وقوع پیوست.

بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه در عمق ۱۸ کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی ۲۷.۵۱ شمالی و ۵۶.۳۲ شرقی ثبت شده است.

نزدیک‌ترین شهرها به کانون این زمین لرزه، ۲۴ کیلومتری قلعه قاضی، ۳۲ کیلومتری تخت، ۳۶ کیلومتری بندرعباس،در استان هرمزگان اعلام شده اند.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است.

کد مطلب 6830182

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه