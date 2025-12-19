محور نائین – اصفهان به دلیل کولاک و لغزندگی شدید مسدود شد

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شرایط ناپایدار جوی و بررسیهای میدانی انجامشده، محور نائین به اصفهان به علت لغزندگی شدید سطح جاده، مهگرفتگی و کولاک شدید، تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.
وی با تأکید بر اینکه این تصمیم در راستای حفظ ایمنی و پیشگیری از بروز حوادث رانندگی اتخاذ شده است، افزود: کاهش شدید دید افقی و یخزدگی مسیر، تردد در این محور را با خطرات جدی مواجه کرده و از اینرو انسداد کامل مسیر در دستور کار قرار گرفت.
رئیس پلیس راه استان اصفهان از رانندگان درخواست کرد از سفرهای غیرضروری پرهیز کرده و برای تردد از محورهای جایگزین اعلامشده توسط پلیس راه و راهداری استفاده کنند.
سرهنگ مولوی همچنین توصیه کرد رانندگانی که ناچار به سفر هستند، پیش از حرکت از آخرین وضعیت راهها از طریق سامانههای اطلاعرسانی پلیس راه و مرکز مدیریت راههای کشور مطلع شوند و حتماً تجهیزات ایمنی و زمستانی مورد نیاز را به همراه داشته باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با بهبود شرایط جوی و ایمنسازی مسیر، بازگشایی محور نائین به اصفهان از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
