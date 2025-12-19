  1. استانها
  2. اصفهان
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۳

محور نائین – اصفهان به دلیل کولاک و لغزندگی شدید مسدود شد

محور نائین – اصفهان به دلیل کولاک و لغزندگی شدید مسدود شد

اصفهان - رئیس پلیس راه استان اصفهان از انسداد کامل محور نائین به اصفهان به دلیل شرایط نامساعد جوی شامل لغزندگی شدید، مه‌گرفتگی و کولاک خبر داد.

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شرایط ناپایدار جوی و بررسی‌های میدانی انجام‌شده، محور نائین به اصفهان به علت لغزندگی شدید سطح جاده، مه‌گرفتگی و کولاک شدید، تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

وی با تأکید بر اینکه این تصمیم در راستای حفظ ایمنی و پیشگیری از بروز حوادث رانندگی اتخاذ شده است، افزود: کاهش شدید دید افقی و یخ‌زدگی مسیر، تردد در این محور را با خطرات جدی مواجه کرده و از این‌رو انسداد کامل مسیر در دستور کار قرار گرفت.

رئیس پلیس راه استان اصفهان از رانندگان درخواست کرد از سفرهای غیرضروری پرهیز کرده و برای تردد از محورهای جایگزین اعلام‌شده توسط پلیس راه و راهداری استفاده کنند.

سرهنگ مولوی همچنین توصیه کرد رانندگانی که ناچار به سفر هستند، پیش از حرکت از آخرین وضعیت راه‌ها از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی پلیس راه و مرکز مدیریت راه‌های کشور مطلع شوند و حتماً تجهیزات ایمنی و زمستانی مورد نیاز را به همراه داشته باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با بهبود شرایط جوی و ایمن‌سازی مسیر، بازگشایی محور نائین به اصفهان از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد خبر 6694764

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها