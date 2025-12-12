لزوم تردد رانندگان با تجهیزات زمستانی و زنجیرچرخ در مسیرهای کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین محمودی با اشاره به آغاز بارش‌های برف و باران از عصر سه‌شنبه در محورهای استان گفت: بیشترین حجم بارش در محورهای سقز مریوان، ایرانخواه تکاب، گردنه مروارید در محور سنندج کامیاران، گردنه داشبلاغ در محور سنندج همدان، گردنه کانی‌کن در محور مریوان سقز، محور شهرستان‌های بانه و دیواندره و نیز گردنه ژالانه ثبت شده است.

وی افزود: نیروهای راهداری از لحظه آغاز بارش‌ها به‌طور مستمر در حال برف‌روبی و نمک‌پاشی در تمام محورهای استان هستند و عملیات بدون وقفه ادامه دارد.

معاون راهداری با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان گفت: رانندگان باید با تجهیزات کامل زمستانی و زنجیرچرخ در مسیرها تردد کرده و از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

وی تصریح کرد: خودداری از سبقت و ورود به خط مقابل، امکان انجام بهتر عملیات راهداری را فراهم می‌کند؛ چراکه در صورت بسته شدن هر دو خط، روند برف‌روبی با اختلال مواجه می‌شود.

محمودی درباره وضعیت محورهای استان نیز اظهار کرد: به‌جز گردنه تته در محور سروآباد پاوه، تمامی محورهای اصلی و روستایی استان باز بوده و مشکل خاصی گزارش نشده است؛ با این حال با توجه به تداوم بارش‌ها، همراه داشتن زنجیرچرخ همچنان ضروری است.

وی در پایان از بازگشایی راه حدود ۴۰ روستا که به دلیل بارش سنگین برف مسدود شده بودند، خبر داد.