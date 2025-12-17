  1. استانها
تمام محورهای مواصلاتی کردستان باز است؛ تداوم عملیات برف‌روبی در استان

سنندج_معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کردستان از انجام عملیات گسترده برف‌روبی در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

رامین محمودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: در حال حاضر هیچ‌یک از محورهای استان مسدود نیست و تردد در همه مسیرها به‌صورت روان جریان دارد.

وی اظهار کرد: در شبانه‌روز گذشته عملیات برف‌روبی در تمامی محورهای استان انجام شده و خوشبختانه در حال حاضر هیچ محوری مسدود نیست.

وی افزود: محورهای سنندج مریوان، دیواندره سقز، سنندج همدان، سقز بانه، بانه مریوان، قروه دهگلان و همچنین معابر شهری سنندج، دیواندره و سقز به‌طور کامل برف‌روبی شده و تردد در این مسیرها بدون مشکل در حال انجام است.

معاون راهداری استان کردستان با اشاره به آمادگی کامل نیروهای راهداری بیان کرد: در مجموع ۳۲۵ دستگاه ماشین‌آلات راهداری با مشارکت ۵۰۰ نیروی مستقیم و غیرمستقیم در قالب ۳۶ اکیپ عملیاتی در محورهای استان مشغول برف‌روبی هستند.

محمودی با اشاره به برف‌روبی در ۲۲ گردنه استان ادامه داد: ۱۰ راهدارخانه مرکزی، دو انبار نمک در سطح محورهای استان فعال بوده و عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی به‌صورت مستمر در حال انجام است.

وی در پایان از شهروندان خواست قبل از آغاز سفر، از وضعیت راه‌ها و شرایط جوی اطلاع کسب کرده و سپس اقدام به سفر کنند.

      تنتون سلامت❤️

