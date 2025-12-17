رامین محمودی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: در حال حاضر هیچیک از محورهای استان مسدود نیست و تردد در همه مسیرها بهصورت روان جریان دارد.
وی اظهار کرد: در شبانهروز گذشته عملیات برفروبی در تمامی محورهای استان انجام شده و خوشبختانه در حال حاضر هیچ محوری مسدود نیست.
وی افزود: محورهای سنندج مریوان، دیواندره سقز، سنندج همدان، سقز بانه، بانه مریوان، قروه دهگلان و همچنین معابر شهری سنندج، دیواندره و سقز بهطور کامل برفروبی شده و تردد در این مسیرها بدون مشکل در حال انجام است.
معاون راهداری استان کردستان با اشاره به آمادگی کامل نیروهای راهداری بیان کرد: در مجموع ۳۲۵ دستگاه ماشینآلات راهداری با مشارکت ۵۰۰ نیروی مستقیم و غیرمستقیم در قالب ۳۶ اکیپ عملیاتی در محورهای استان مشغول برفروبی هستند.
محمودی با اشاره به برفروبی در ۲۲ گردنه استان ادامه داد: ۱۰ راهدارخانه مرکزی، دو انبار نمک در سطح محورهای استان فعال بوده و عملیات برفروبی و نمکپاشی بهصورت مستمر در حال انجام است.
وی در پایان از شهروندان خواست قبل از آغاز سفر، از وضعیت راهها و شرایط جوی اطلاع کسب کرده و سپس اقدام به سفر کنند.
