به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مادر هند رجب، دختر ۵ ساله فلسطینی که توسط نیروهای اسرائیلی در غزه کشته شد، امیدوار است فیلمی درباره لحظات پایانی زندگی این بچه که ۳ سپتامبر در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد، به پایان جنگ کمک کند.

جسد هند چند روز پس از آخرین تماس تلفنی ناامیدانه و چند ساعته‌اش با هلال احمر فلسطین در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴، از اتومبیلی که گلوله باران شده بود، در شهر غزه پیدا شد. او پس از آنکه ماشین خانواده‌اش در تلاش برای فرار از شهر غزه در بحبوحه پیشروی اسرائیل در شمال سرزمین فلسطین مورد اصابت گلوله قرار گرفت، این تماس اضطراری را برقرار کرده بود.

مرگ او خشم بین‌المللی را برانگیخت و خواستار تحقیقات مستقل شد. فایل‌های صوتی اصلی تماس اضطراری او در فیلم «صدای هند رجب»، یکی از ۲۱ فیلم بلند حاضر در جشنواره ونیز که با جایزه شیر نقره‌ای تجلیل شد، گنجانده شده است.

وسام حماده مادر او، پیش از نمایش فیلم در شهر ایتالیا، از طریق تلفن از شهر غزه به خبرگزاری فرانسه گفت: امیدوارم این فیلم به توقف این جنگ ویرانگر کمک کند و دیگر کودکان غزه را نجات دهد.

این مادر ۲۹ ساله گفت: صدای دخترم هند در سراسر جهان شنیده شده و او هرگز فراموش نخواهد شد.

برای حماده که یک سال پیش شوهرش را هم از دست داد، دختر کشته شده‌شان تنها یک مورد از هزاران مورد کودک شهید است.

این مادر که اکنون با پسر ۵ ساله‌اش زندگی می‌کند، گفت: مرگ او توجه بین‌المللی را به خود جلب کرده، اما چرا جهان برای نجات والدین و فرزندان دیگر اقدامی نکرد؟ تمام دنیا ما را رها کرده تا بمیریم، گرسنه بمانیم، در ترس زندگی کنیم و بدون هیچ کاری به زور آواره شویم. این یک خیانت بزرگ است.

«صدای هند رجب»، ساخته کوثر بن هنیه کارگردان تونسی، آخرین ساعات زندگی این دختر را با استفاده از فایل‌های صوتی اصلی و با اجازه خانواده‌اش تصویر کرد. به گفته حماده جسد هند همراه ۶ نفر از بستگان و ۲ امدادگر هلال احمر که برای یافتن او اعزام شده بودند، چند روز بعد پیدا شد.

ارتش اسرائیل در تماس با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که شرایط مرگ هند رجب «هنوز در حال بررسی» است، بدون اینکه جزئیات بیشتری ارائه دهد. این ارتش هرگز تحقیقات رسمی در مورد این پرونده را اعلام نکرده است.

بن هنیه در جشنواره فیلم ونیز گفت که پس از شنیدن بخش‌هایی از تماس‌های این بچه برای کمک، بلافاصله با جمعیت هلال احمر فلسطین تماس گرفته است.

او گفت: من با مادر هند، با افراد واقعی که در آن سوی تماس بودند، کسانی که سعی در کمک به او داشتند، به تفصیل صحبت کردم. گوش دادم، گریه کردم و نوشتم.

درگیری غزه یکی از موضوعات اصلی بحث در جشنواره سینمایی ونیز ۲۰۲۵ بود و هزاران معترض ۳۰ آگوست به سمت مرکز برپایی این رویداد سینمایی راهپیمایی کردند و فریاد زدند: «نسل‌کشی را متوقف کنید!»

نامه سرگشاده‌ای که از برگزارکنندگان جشنواره خواسته بود دولت اسرائیل را محکوم کنند، هم پیش از شروع جشنواره با امضای حدود ۲۰۰۰ نفر از دست‌اندرکاران سینما منتشر شد.

شب پیش در مراسم اهدای جایزه به برندگان امسال نیز اشاره زیادی به غزه و کشتار مردم بیگناه شد.

الجزیره هم درباره این فیلم نوشت: این فیلم پربحث‌ترین فیلم در ونیز لیدو بود و بسیاری پس از تشویق ایستاده ۲۳ دقیقه‌ای تماشاگران در مراسم افتتاحیه‌اش در روز چهارشنبه، آن را برنده احتمالی می‌دانستند.

بن هنیه هنگام دریافت جایزه‌اش، گفت: داستان رجب فقط داستان یک دختر بچه نیست، بلکه به طرز غم‌انگیزی داستان تمام مردمی است که نسل‌کشی را تحمل می‌کنند. سینما نمی‌تواند هند را برگرداند و همچنین نمی‌تواند ظلمی را که علیه او رفته، پاک کند. هیچ چیز نمی‌تواند آنچه را که گرفته شده، بازگرداند اما سینما می‌تواند صدای او را حفظ کند و آن را در سراسر مرزها طنین‌انداز کند.

وی افزود: صدای او تا زمانی که پاسخگویی واقعی باشد، تا زمانی که عدالت اجرا شود، همچنان طنین‌انداز خواهد بود.

این خبرگزاری تاکید کرد: جنگ اسرائیل علیه غزه، که بیش از ۶۴۰۰۰ فلسطینی، از جمله بیش از ۱۸۰۰۰ کودک را کشته است، سایه سنگینی بر جشنواره امسال داشت.

جارموش که برنده شیر طلایی شد نیز در مراسم دیشب مخالفت خود را با ادامه محاصره و بمباران غزه توسط اسرائیل اعلام کرد و با نصب نشان «کافی است» در مراسم اهدای جایزه حاضر شد.

این کارگردان ۷۲ ساله چند روز پیش هم اذعان کرد نگران است یکی از توزیع‌کنندگان اصلی فیلمش از شرکتی که با ارتش اسرائیل ارتباط دارد، پول گرفته باشد.