خسرونژاد:پیشگیری از وقوع تخلفات اداری اولویت حراست استانداری سمنان است

‌به گزارش خبرنگار مهر، رسول خسرو زاده ظهر سه شنبه در مراسم معارفه مسئول حراست شهرداری مهدیشهر در سالن اجتماعی شهرداری، مدیران حراست را شرکای صیانت از سلامت سازمانی هر ارگان دانست.

وی پیشگیری از وقوع تخلفات اداری را اولویت حراست استانداری دانست و گفت: مدیران حراست در صیانت از سلامت سازمانی نقش محوری دارند.

مدیرکل حراست استانداری سمنان با بیان اینکه مدیران حراست باید به جای برخورد، رویکرد پیشگیری از وقوع تخلفات را در دستور کار قرار دهند، گفت: ما باید به دنبال آن باشیم که اصلاً در مجموعه‌های اداری و سازمانی تخلفی صورت نگیرد.

خسرو زاده با بیان اینکه عملکرد پیشگیرانه از وقوع تخلفات در سایه رویکردهای تعامل محور میسر می‌شود، ابراز داشت: صیانت از سلامت سازمانی مسئولیتی مشترک در همه سازمان‌ها و ارگان‌ها است و باید جدی گرفته شود.

وی با بیان اینکه همه در صیانت از سلامت سازمانی نقش دارند، تاکید کرد: مسئولیت حفظ سلامت سازمانی صرفاً بر عهده حراست نیست بلکه در مدیریت نوین همه حتی کوچک‌ترین متصدی ها در این زمینه نقش دارند.

مدیرکل حراست استانداری سمنان با بیان اینکه کار حراست از وظایف ذاتی مدیران است و نمی‌توان آن را صرفاً به واحد حراست واگذار کرد، ابراز داشت: اگر تخلفی در مجموعه‌ای رخ دهد، نخستین فردی که باید پاسخگو باشد، مدیر آن مجموعه است.

در این مراسم محمد ملک‌پور به عنوان مسئول جدید حراست شهرداری مهدیشهر معرفی شد.