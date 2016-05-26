به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امیری ظهر پنج شنبه در نشست مجمع فوق العاده سازمان همیاری شهرداری های چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه سازمان همیاری شهرداری های چهارمحال و بختیاری دارای مشکلات مالی است، اظهار داشت: باید زمینه رفع مشکلات مالی سازمان همیاری شهرداری های چهارمحال وبختیاری ایجاد شود.

وی افزود: هم اکنون بسیاری شهرداری های استان چهارمحال و بختیاری به این سازمان بدهکار هستند که ضرورت دارد هر چه سریعتر بدهی ها خود را پرداخت کنند تا مشکلات مالی این سازمان رفع شود.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: از مجموع کل بدهی شهرداری های استان چهارمحال و بختیاری حدود هفت میلیارد تومان پرداخت شده است.

شهردار شهرکرد نیز در این نشست اظهار داشت: سازمان همیاری شهرداری های چهارمحال و بختیاری پروژه‌های بسیار زیادی را در دستور کار خود دارد که باید زمینه اجرای این پروژه ها ایجاد شود و اعتبارات مالی اختصاص یافته به این پروژه ها به سازمان همیاری شهرداری ها پرداخت شود.

نورالله غلامیان عنوان کرد: بایدبا انجام مدیریت مناسب زمینه برای فعالیت مطلوب این سازمان در سطح استان فراهم شود.

وی یادآور شد: مشکلات مالی سازمان همیاری شهرداری های چهارمحال و بختیاری باید هرچه زودتر حل شود تا زمینه برای ارتقای این سازمان ایجاد شود.

در پایان این نشست برای انتخاب مدیر عامل جدید سازمان همیاری شهرداری ها رای گیری شد که قاسم شهبازی با کسب ۳۶ رای توانست به سمت مدیر عامل جدید سازمان همیاری شهرداری های چهارمحال و بختیاری انتخاب و منصوب شود.