حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب و شرق لبنان+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رژیم صهیونیستی با تداوم نقض آتش بس، مناطق مختلفی را در جنوب و شرق لبنان هدف حملات هوایی قرار داد.

به گفته خبرنگار المیادین، هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی ارتفاعات «الریحان» در جنوب لبنان را هدف قرار دادند.

جنگنده های ارتش اشغالگر همچنین منطقه «تبنا» بین شهرک‌های تبنا و «قعقعة الصنوبر» در شهرستان صیدا را هدف قرار دادند.

بر اساس گزارش منابع محلی، رژیم صهیونیستی منطقه «اللبونه» در جنوب لبنان را هم با یک بمب صوتی شلیک شده از پهپهادهای انتحاری هدف قرار داد.





بلندی های «اقلیم التفاح»، حدفاصل بین دو شهرک «الزراریه» و «انصار»، مناطق بین شهرک های «حومین» و «رومین» و شهرک های جبل الرفیع، البیساریه، سجد، جرمق و المحمودیه در جنوب لبنان هدف حمله جنگنده های رژیم اشغالگر قرار گرفتند.

رژیم صهیونیستی اطراف شهرک «زلایا» در منطقه البقاع غربی در شرق لبنان را هدف چهار حمله هوایی قرار داد و جنگنده های این رژیم همچنان در ارتفاع پایین بر فرار این این شهرک پرواز می کنند.

ارتش رژیم اشغالگر مدعی شد که در حملات به جنوب لبنان اردوگاه های آموزشی تیپ رضوان و زیرساخت های نظامی حزب الله را هدف قرار داده است.

برخی منابع اعلام کردند که جنوب و شرق لبنان طی چند ساعت گذشته هدف ۱۰ حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفته است و پهپادها همچنان به صورت گسترده در جنوب لبنان در حال پرواز هستند.