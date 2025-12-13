به گزارش خبرگزاری مهر، نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت که به همت انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح و با شعار «سمت درست تاریخ؛ گفتمان مقاومت و آزادی قدس شریف» برگزار می‌شود. این رویداد در هشت بخش پذیرای آثار هنرمندان و علاقه‌مندان است.

فیلم سینمایی، مستند، پویانمایی، فیلم کوتاه، فیلمنامه و نقد و پژوهش علوم انسانی و سینمای مقاومت در بخش اصلی جشنواره و هوش مصنوعی و اقلام و مواد تبلیغی در بخش جنبی جشنواره نوزدهم فیلم مقاومت قرار دارند.

علاقه‌مندان در همه بخش‌ها (به غیر از فیلم سینمایی) تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ فرصت دارند تا آثار خود را به تارنمای رسمی جشنواره به نشانی www.resistanceiff.com ارسال کنند.

آخرین مهلت برای ثبت نام آثار سینمایی نیز ۲۰ اسفند تعیین شده است.

طبق جدول زمان بندی اعلام شده در فراخوان جشنواره، این رویداد سوم خرداد سال آینده همزمان با روز مقاومت و پایداری، با تقدیر از برگزیدگان به کار خود پایان می‌دهد.