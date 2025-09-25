امام جمعه پارسیان: فرهنگ شهادت رمز عزت و پیروزی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهدای دهستان بوچیر از توابع شهرستان پارسیان چهارشنبه شب با حضور پرشور مردم، خانواده شهدا، مسئولین و جمعی از روحانیون و فرماندهان نظامی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جواد اسماعیل‌نیا امام جمعه پارسیان در این مراسم ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا و قدردانی از برگزارکنندگان این مجلس فاخر، گفت: سلام بر شهیدان و سلام بر شما مردان و زنان با بصیرتی که فضای این محفل را با عطر شهادت معطر کردید. باید قدر این مجالس و فرهنگ شهید و شهادت را بدانیم.

امام جمعه پارسیان با اشاره به روایات نبوی در خصوص مقام شهید، افزود: پیامبر خدا فرمودند: اولین قطره خون شهید که به زمین می‌ریزد، تمام گناهان او بخشیده می‌شود. شهید تا ۷۰ نفر از خانواده و اطرافیانش را شفاعت می‌کند و تا روز قیامت هر کس به او سلام دهد، پاسخ سلامش را می‌دهد.

وی با استناد به آیات قرآن، زنده بودن شهدا را حقیقتی قطعی دانست و گفت: شهدا نزد پروردگارشان زنده‌اند و روزی داده می‌شوند. پیامبر نیز بالای پیکر مصعب بن عمیر ایستاد و فرمود: من شهادت می‌دهم که این‌ها روز قیامت نیز شاهدانند.

شهدا مایه عزت و قدرت ملت‌اند

حجت‌الاسلام اسماعیل‌نیا با اشاره به اهمیت فرهنگ مقاومت و ایستادگی، بیان کرد: یاد شهدا از خود شهادت کمتر نیست؛ زیرا یادواره‌ها، فرهنگ ایثار و عزت را زنده نگه می‌دارند. دشمن از ایران قوی می‌ترسد، نه از ایران منفعل. رهبر انقلاب نیز شب گذشته بر لزوم قوی شدن در همه ابعاد تأکید فرمودند.

او در ادامه افزود: فرهنگ شهادت، ملت ما را سرافراز کرد. ما در دفاع مقدس، در تحریم‌ها، و در جنگ روایت‌ها پیروز شدیم چون این فرهنگ را داشتیم.

اتحاد ملی، رمز پیروزی ملت ایران

امام جمعه پارسیان با تاکید بر وحدت اقوام و مذاهب مختلف ایرانی، گفت: آمریکا و اسرائیل بارها خواستند مردم ایران را متفرق کنند اما ملت با اتحاد، مشت محکمی بر دهان آنان زد. ۱۱ هزار شهید اهل سنت پای این وحدت امضا کردند. امروز همه باید بدانند، دشمن نمی‌تواند میان سنی و شیعه، شهری و روستایی، راست و چپ فاصله بیندازد.

جوانان، پرچم‌داران راه شهدا

او همچنین به نقش جوانان در تداوم مسیر شهدا اشاره کرد و گفت: جوانان ما با الگوگیری از شهدا، امروز در عرصه‌های علمی، فرهنگی و ورزشی افتخار می‌آفرینند. پیروزی‌های اخیر در کشتی، والیبال و سایر میادین جهانی، ثمره فرهنگ مقاومت و تلاش است.

واکنش به ادبیات ذلت‌بار برخی رهبران منطقه

امام جمعه پارسیان در بخشی از سخنان خود، به اظهارات اخیر مقامات سوری اشاره کرد و با انتقاد از لحن ذلت‌بار آنان گفت: چطور می‌شود کسی خود را مسلمان بداند و در برابر جنایت‌های اسرائیل این‌گونه منفعل باشد؟ اسلام، مردان هزار چهره نمی‌خواهد. راه عزت، مقاومت است نه سازش.