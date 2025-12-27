سایپا و شهرآرکا صدرنشینان نیم فصل والیبال بانوان/ مقاومت سوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پنجم و پایانی مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال بانوان امروز در شهرهای تهران، رفسنجان، تبریز، اصفهان، شیراز و کرج پیگیری شد و تیم سایپا با غلبه بر ماجان مازندران و شهر آرکا با غلبه بر شاهین بندرعامری به ترتیب قهرمانان نیم فصل گروه اول و دوم شدند.

برد قاطع سپاهان در اصفهان

تیم فولاد مبارکه سپاهان که با سه برد و ۹ امتیاز در رتبه دوم جدول قرار داشت، میزبان پدیده صنعت اوج گلپایگان بود که بدون برد و با یک امتیاز در قعر جدول قرار دارد. فولادی‌ها در ست‌های اول تا سوم این دیدار با اختلاف امتیاز و با نتایج ۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱۵ حریف خود را شکست دادند تا چهارمین برد خود را تجربه کنند و ۱۲ امتیازی شوند.

رتبه سومی مقاومت تثبیت شد

تیم مقاومت شهرداری تبریز در آخرین بازی گروه نخست در دور رفت مرحله مقدماتی میزبان تیم کلینیک دکتر فرهاد بود. تیم میزبان در ست‌های اول تا سوم این دیدار ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۱ و ۲۵ بر ۱۵ نتیجه را از آن خود کرد تا در مجموع سه بر صفر برنده شود و به سومین برد خود دست یابد.

نماینده تبریز با کسب این پیروزی ۹ امتیازی شد و جایگاه سوم جدول گروه اول را در پایان نیم فصل به دست آورد. تیم کلینیک دکتر فرهاد نیز با یک برد، چهار شکست و سه امتیاز به کار خود در دور رفت پایان داد.

سایپا به سختی ماجان را شکست داد

حساس‌ترین بازی این هفته جدال سایپا ترهان مقابل ماجان مازندران بود. سایپا تهران با چهار برد متوالی و ۱۲ امتیاز در صدر جدول قرار دارد و ماجان مازندران تیم دوم جدول با چهار برد و ۱۱ امتیاز است. تیم ماجان در ست اول ۲۵ بر ۲۲ فاتح میدان شد تا جوانان ملی پوش شگفتی ساز شوند. در ست دوم این دیدار زهرا رضایی قطر پاسور سایپا مصدوم شد و از زمین مسابقه خارج شد.

در ست دوم تیم سایپا مدافع عنوان قهرمانی ۲۵ بر ۱۶ به پیروزی رسید تا این دیدار یک بر یک در ست شماری دنبال شود. نتیجه سومین ست این دیدار نیز ۲۵ بر ۲۲ به سود سایپا به پایان رسید تا به رغم تلاش جوانان ماجان، مدافع عنوان قهرمانی در ست شماری دو بر یک پیش بیافتد. تیم ماجان مازندران در ست چهارم مقاومت بسیار خوبی مقابل سایپا داشت و در نهایت ۲۶ بر ۲۴ نتیجه را واگذار کرد تا سایپا سه بر یک فاتح این میدان شود.

بدین ترتیب سایپا تهران مدافع عنوان قهرمانی با پنج برد متوالی و ۱۵ امتیاز قهرمان نیم فصل در گروه اول شد و تیم ماجان با چهار برد و ۱۱ امتیاز در رتبه دوم جدول باقی ماند.

نفت امیدیه در قعر جدول ماند

در دیگر مسابقه هفته پایانی دور رفت لیگ برتر زنان که در سالن ۹ دی رفسنجان برگزار شد، تیم‌های صنعت مس و نفت امیدیه مقابل یکدیگر صف آرایی کردند. صنعت مس در ست اول و دوم این دیدار ۲۵ بر ۱۴ و ۲۵ بر ۱۶ به پیروزی رسید. صنعت مس در ست‌های اول تا سوم این دیدار ۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۱ به پیروزی رسید تا در پایان نیم فصل به دومین برد خود دست یابد و ۶ امتیازی شود. نفت امیدیه نیز بدون برد و با دو امتیاز در قعر جدول باقی ماند تا پس از پایان تعطیلات نیم فصل تلاش خود را برای بهبود در جدول آغاز کند.

پیروزی ملوان بر مهرگان شیراز

تیم مهرگان در سالن سردار سلیمانی شیراز این هفته از ملوان تهران پذیرایی کرد. ملوانی‌ها در ست اول این بازی ۲۵ بر ۲۲ فاتح میدان شدند اما مهرگان در ست دوم ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید تا کار دو تیم یک بر یک ادامه یابد.

تیم ملوان در ست سوم مجدداً برتری خود را به حریف تحمیل کرد و ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسید اما مهرگان در ست چهارم ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید تا این دیدار به ست حساس پنجم کشیده شود و در این یت در نهایت ملوان پیروز میدان شد.

شهر آرکا قهرمان نیم فصل گروه دوم

دو تیم شهر آرکا البرز و شاهین بندرعامری در سالن انقلاب کرج به مصاف یکدیگر رفتند. تیم شهر آرکا در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۱۵ و با اختلاف ۱۰ امتیاز حریف خود را شکست داد. نتیجه ست دوم هم ۲۵ بر ۱۴ به تیم آرکا رسید. شهر آرکا که در تمامی دور رفت صدرنشین گروه دوم بود، در ست سوم جدال با نماینده بندرعامری ۲۵ بر ۱۸ به پیروزی رسید تا با کسب پنجمین برد متوالی و بدون شکست قهرمان نیم فصل لیگ برتر زنان شود.