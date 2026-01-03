صادقی: سپاهان در نیم فصل دوم متفاوت خواهد بود/ بازیکنان کم تجربه هستند

فریبا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم والیبال سپاهان در لیگ برتر والیبال بانوان گفت: امسال اولین بار است که لیگ والیبال بانوان با ۱۲ تیم برگزار شد، خوشبختانه اکثر تیم‌ها هم با کیفیت هستند و قطعاً اگر زمان بیشتری داشتیم که همه تیم‌ها در یک گروه برگزار می‌شد خیلی بهتر بود. البته با وجود اینکه امسال لیگ در دو گروه با حضور ۶ تیم برگزار شد اما گروه‌ها به خوبی تا حدی بالانس شدند و ترکیب تیم‌ها در هر گروه قابل قبول است.

وی گفت: نیم فصل اول لیگ والیبال بدون چالش برگزار شد و برخی رقابت‌ها خیلی نزدیک بهم بود و برخی رقابت‌ها هم با هم فاصله داشت. اما قطعاً در نیم فصل دوم شرایط کاملاً متفاوت خواهد شد و تیم‌ها به خصوص تیم‌هایی که در شروع فصل دیرتر بسته شدند هماهنگ‌تر خواهند شد. بنابراین رقابت‌های جذاب‌تری در نیم فصل دوم خواهیم داشت. مسابقات پلی آف هم برای اولین بار امسال با حضور ۸ تیم برگزار خواهد شد و این یک رشد و پیشرفت خوبی در بخش بانوان است.

سرمربی تیم والیبال سپاهان عنوان کرد: چون بازی‌های بیشتری در لیگ اتفاق می‌افتد و باعث بالا رفتن تجربه بازیکنان می‌شود. متأسفانه ما به دلیل تعداد بازی‌های کمی که در لیگ داریم تجربه بازیکنان پایین است و افزایش بازی‌ها می‌تواند به آن‌ها کمک کند. حضور ۸ تیم در مرحله پلی آف باعث می‌شود بازیکنان تجربه بیشتری پیدا کردند و تعداد بازی‌های بیشتری انجام دهند.

صادقی در مورد وضعیت سپاهان گفت: تقریباً ۷۰ درصد از عملکرد بازیکنان راضی هستیم درست است که بازی مقابل شهرآرکا را واگذار کردیم اما بازیکنان در طول لیگ عملکرد قابل قبولی داشتند. قطعاً در نیم فصل دوم باید بیشتر کار کنیم و برای بازی‌های پلی آف برنامه‌ریزی کنیم. نقاط ضعف و آسیب‌ها را باید برطرف کنیم تا برای پلی آف حرفی برای گفتن داشته باشیم. همانطور که در مرحله دور مقدماتی می‌توان پیش‌بینی کرد که تیم‌ها افت و خیز دارند، در این مرحله هم همین اتفاق خواهد افتاد.

سرمربی تیم والیبال سپاهان بانوان گفت: من به دور برگشت مسابقات خوش بین هستم و قطعاً رقابت‌هایی قشنگ‌تری خواهیم داشت. همه تیم‌ها با تمام وجود به میدان می‌آیند و هماهنگی‌ها هم بیشتر شده است بنابراین نباید هیچ حریفی را دست کم بگیریم.

صادقی در مورد تقویت تیم سپاهان برای نیم فصل دوم گفت: تا به الان برای این موضوع برنامه خاصی نداریم. چون در شروع فصل در همه پست‌ها بازیکن جذب کردیم و از پتانسیل بازیکنان بومی استفاده کنیم تا به بن بست نخوریم. فعلاً هنوز هیچ کس را به ترکیب تیم اضافه نکردیم، البته اگر احساس نیاز کنیم حتماً اقدام خواهیم کرد هر چند که باید بودجه آن پیش‌بینی شود و هیئت مدیره باشگاه با آن موافقت کند. اما تا به الان برنامه‌ای نداریم.

وی در مورد شرایط سپاهان در نیم فصل دوم و قرار گرفتن در بین مدعیان عنوان کرد: قطعاً این یکی از هدف‌های ماست. همانطور که من در مورد سایر تیم‌ها این نظر را دارم که تیم‌ها در نیم فصل دوم هماهنگ‌تر و بهتر ظاهر می‌شوند چون بیشتر بازی کردند. قطعاً این موضوع شامل حال تیم ما هم می‌شود. تلاش می‌کنیم با شرایط فنی مناسب‌تر در دور برگشت قرار بگیریم. برای این موضوع برنامه‌ریزی کردیم و حتی به بازیکنان تنها سه روز استراحت دادیم و بلافاصله کار را شروع خواهیم کرد. حتی در این سه روز هم بازیکنان تمرینات وزنه و ریکاوری‌های لازم را انجام می‌دهند.