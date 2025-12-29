به دنبال جذب بازیکن برای نیم فصل هستیم/ لیگ والیبال رقابتی و جذاب بود

فاطمه رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد تیم سایپا و قهرمانی در نیم‌فصل لیگ برتر والیبال بانوان گفت: مسابقات لیگ والیبال امسال در دو گروه با حضور ۶ تیم برگزار شد و از نظر کیفیت نسبت به سال‌های گذشته پیشرفت زیادی داشته است، زیرا بازیکنان جوان زیادی در ترکیب تیم‌ها حضور داشتند. حضور بازیکنان پرتلاش و باانگیزه، جذابیت لیگ را دوچندان کرده است. به نظرم کیفیت لیگ تا نیم‌فصل بسیار خوب بود و بازی‌های جذابی در هر دو گروه شاهد بودیم.

وی افزود: من مربی هستم که برای هر بازی، حتی مسابقاتی که ممکن است از قبل برنده باشیم، برنامه‌ریزی می‌کنم. در لیگ امسال نیز برای هر بازی یک برنامه مشخص داشتیم و در طول هفته روی آن برنامه تمرین کردیم. آخرین بازی نیم‌فصل ما مقابل ماجان مازندران بود که واقعاً بازی سختی بود. تیم ماجان تمام بازی‌های خود را برده بود. این تیم بازیکنان جوانی دارد که دو سال در کنار هم در اردوی تیم ملی صبح و بعدازظهر تمرین می‌کنند. بنابراین شرایط خوبی داشتند و برای مسابقات المپیک آسیایی نیز اعزام شدند و به قهرمانی رسیدند.

سرمربی تیم والیبال سایپا عنوان کرد: ماجان تیم جوان و باانگیزه‌ای بود، اما در آخرین بازی نیم‌فصل توانستیم از اشتباهات آن‌ها استفاده کنیم و در نهایت پیروز شویم. البته تیم ما در ست اول اشتباهات زیادی داشت، اما از ست دوم بازیکنان طبق برنامه پیش رفتند. در جریان بازی یکی از بازیکنان مصدوم شد و اکنون تحت درمان است. خیلی سخت بود که بازیکنان از نظر روحی خود را نبازند و بتوانند به کار ادامه دهند. خوشبختانه بازیکنان از نظر روحی خوب عمل کردند و نتیجه خوبی گرفتیم. پس از مصدومیت بازیکنمان مجبور شدیم بازیکنی که متولد ۸۹ بود به میدان بفرستیم. در ست چهارم هم در امتیاز حساس عقب افتادیم، اما دوباره جبران کردیم.

وی افزود: در اوایل فصل هم یکی از پاسورهای ما مصدوم شد که هنوز به طور کامل بهبود پیدا نکرده است. در بازی مقابل ماجان، قطر پاسور سوم تیم به میدان رفت که بازیکن بسیار جوان و فیزیک خوبی دارد. در کل امسال تیم ما بسیار جوان است و اکثر بازیکنان زیر ۲۴ سال سن دارند. همه بسیار مصمم و باانگیزه کار کردند و خدا را شکر توانستیم نیم‌فصل را با قهرمانی به پایان برسانیم.

رشیدی در پاسخ به این سوال که آیا برای نیم‌فصل دوم بازیکنی جذب خواهند کرد یا خیر، گفت: قطعاً باید این کار را انجام دهیم. فعلاً تا روز چهارشنبه به بازیکنان استراحت دادیم. برای جذب بازیکن جدید برای نیم‌فصل دوم قطعاً با باشگاه صحبت خواهم کرد تا بتوانیم برخی بازیکنان را جذب کنیم که به تیم کمک کنند. امیدوارم با شرایطی که باشگاه سایپا دارد، بتوانیم بازیکن جذب کنیم تا تیم را برای نیم‌فصل دوم تقویت کنیم. قطعاً در نیم‌فصل دوم شرایط سخت‌تر می‌شود و همه تیم‌ها با تمام توان به میدان می‌آیند. در برخی از هفته‌ها هم دو بازی داریم که فشار زیادی روی تیم‌ها وارد می‌کند.

سرمربی تیم والیبال سایپا در مورد شانس کسب قهرمانی در لیگ والیبال بانوان گفت: همیشه در نیم‌فصل دوم شرایط سخت‌تر می‌شود و همه تیم‌ها تلاش می‌کنند تا جزو ۴ تیم اول قرار بگیرند و به پلی‌آف راه پیدا کنند. در نیم‌فصل دوم ما دو بازی با تیم‌های ماجان مازندران و مقاومت شهرداری تبریز داریم که میهمان آن‌ها خواهیم بود و احتمال دارد در هفته دو بازی داشته باشیم که قطعاً شرایط سخت‌تر خواهد شد. اما ما به همه شرایط فکر کردیم و امیدوارم بتوانیم به پلی‌آف برسیم و در نهایت در لیگ امسال به نتیجه‌ای که شایسته نام و شأن باشگاه سایپا است، دست یابیم.