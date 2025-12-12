علم الهدی: دشمن به دنبال تغییر هویت دینی و فرهنگی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در خطبه سیاسی ۲۱ آذر ماه جاری که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: در ذکر صدیقه اطهر (س)، در ایام شهادت آن حضرت و حتی هنگام ولادت ایشان، ما در واقع سالیان زندگی خود را شاید بیش از یک ماه از هر سال در یاد حضرت زهرا (س) سپری می‌کنیم؛ اما سوال اساسی این اس: که آیا این یادها، این عشق‌ها، این احساس‌ها، این اشک‌ها و این شادی‌ها، در وابستگی به حضرت زهرا (س) کفایت می‌کند.

امام جمعه مشهد افزود: وابستگی حقیقی به صدیقه اطهر (س)، در حاکمیت‌بخشی فرهنگ فاطمی در زندگی ما معنا پیدا می‌کند؛ چه در زندگی خانوادگی و چه در زندگی اجتماعی؛ البته حاکمیت فرهنگ فاطمی در وجود ما، از حاکمیت آن در خانواده آغاز می‌شود. سرچشمه فرهنگ فاطمی در جامعه، خانواده فاطمی است.

وی ادامه داد: برای شناخت فرهنگ فاطمی، حدیثی از صدیقه اطهر (س) نقل می‌کنم تا ببینیم امروز در زندگی اجتماعی خود، چه اندازه با این فرهنگ فاصله داریم؛ سلمان فارسی می‌گوید «روزی پیامبر اکرم (ص) در مسجد، سؤالی را مطرح کردند و آن را به صورت مسابقه میان مسلمانان قرار دادند. قرار شد هر کس پاسخ مورد پسند پیامبر را بدهد، برنده باشد.

علم الهدی اضافه کرد: سوال این بود «مَنِ خیرُ النساء؛ بهترین زن کدام است؟»؛ افراد شروع به پاسخ دادن کردند؛ اما پیامبر اکرم (ص) هیچ‌یک از این پاسخ‌ها را نپذیرفتند؛ سلمان می‌گوید: فهمیدم پاسخ این سوال، در سطح اندیشه و فکر عادی افراد نیست و نیاز به آموزه‌ای وحیانی دارد. از میان جمعیت کنار کشیدم و به خانه صدیقه اطهر (س) رفتم و عرض کردم «یا بنت رسول‌الله، پیامبر در مسجد سؤالی مطرح کرده‌اند، اما هیچ‌کدام از پاسخ‌ها را نمی‌پذیرند. آمده‌ام پاسخ را از شما بگیرم تا به خدمت پیامبر برسانم».

امام جمعه مشهد عنوان کرد: سلمان می‌گوید سوال را مطرح کردم و ایشان فرمودند «بهترین زنان، آن زنی است که محور زندگی‌اش خانواده باشد، ارتباطی با نامحرم نداشته باشد؛ نه مردی او را ببیند و نه او مردی را ببیند»؛ این، فرهنگ فاطمی است؛ یعنی در کانون زندگی، محور برای زن، خانواده است.

فرهنگ فاطمی یعنی محور زندگی زن، خانواده است

وی بیان کرد: زن، هنرمند است؛ باسواد است؛ علم، دانش و ابتکار دارد؛ اما آنچه در همه فعالیت‌ها و در به‌کارگیری علم و هنر او مقدم است، توجه به خانواده و مدیریت خانه و زندگی است. این، زنِ برتر است. فرهنگ فاطمی یعنی محور زندگی زن، خانواده است و سایر امور، حرکت‌ها و برنامه‌ها در شعاع مدیریت خانه قرار می‌گیرند.

علم الهدی با بیان اینکه شرط اول و اصل اول فرهنگ فاطمی، اهمیت نهاد خانواده است، گفت: تمام سعادت‌ها از درون خانواده شکل می‌گیرد و تمام شقاوت‌ها، فلاکت‌ها و بدبختی‌ها نیز از درون خانواده آغاز می‌شود. تمام بدبختی‌های دنیا ریشه در خانواده دارد و تمام پیشرفت‌ها و سعادت‌ها، حاصل خانواده سالم است. جامعه فاسد از خانواده‌های فاسد تشکیل می‌شود و جامعه صالح از خانواده‌های صالح.

امام جمعه مشهد گفت: اگر زنی در جریان مدیریت خود، با استفاده از استعداد، توان و قدرت فکر و اندیشه‌ای که خداوند به او عطا کرده، همه توانش را برای مدیریت خانه، ایجاد آرامش و پرورش خانواده به‌کار گیرد، این خانه به منشأ سعادت تبدیل می‌شود. شما می‌بینید زن و مردی هفتاد یا هشتاد سال پیش ازدواج کرده‌اند؛ در این زندگی چندین انسان تربیت شده‌اند. آن زن حتی سواد نداشته، شاید امضا کردن هم بلد نبوده، اما ثمره تربیت او چندین انسان تحصیل‌کرده، عالم، استاد و اثرگذار در جامعه بوده‌اند. این نتیجه همان تربیت ظریف و دقیق در کانون خانواده است.

وی با بیان اینکه آنچه خانواده را متزلزل می‌کند، آنچه این نهاد را به هم می‌ریزد، ارتباط نامحرم در درون زندگی است، تاکید کرد: اگر این ارتباط‌ها در زندگی شکل بگیرد، قطعاً مشکل‌آفرین خواهد بود؛ زیرا ستون اصلی خانواده که همان محبت و عشق میان زن و شوهر است در معرض آسیب قرار می‌گیرد و بنیان خانواده سست می‌شود.

علم الهدی با اشاره به اینکه ستون اصلی خانه، عشق میان زن و شوهر است؛ این همان عمود خیمه خانواده است، اگر قرار شد انسان دیگری وارد این دایره ارتباطی شود و ارتباط نامحرمانه شکل بگیرد، در این‌جا زنِ خانواده در معرض خطر قرار می‌گیرد، البته انسان در زندگی ناگزیر از ارتباط است؛ ارتباطات فامیلی، ارتباطات قوم‌وخویشی. حضرت اصل ارتباط را نفی نمی‌کنند، بلکه می‌فرمایند: «لا تَری رجلاً ولا یَراها رجل»؛ یعنی ارتباط باز نباشد.

امام جمعه مشهد گفت: امروز در برخی خانواده‌ها حتی بعضی خانواده‌های متدین ارتباط‌ها باز شده است. چنین ارتباطی خانواده را به سمت بی‌حیایی و بی‌عفتی می‌برد.

وی با طرح این پرسش که چه فعالیت فرهنگی می‌تواند این کمبود را برای جبران کند، وقتی ریشه مشکل در خانواده است، تاکید کرد: برادران و خواهران عزیز، مشکل امروز جامعه ما در حقیقت عدم اجرای فرهنگ فاطمی است. همان اصل «لا تَری رجلاً ولا یَراها رجل»؛ ارتباطات باز، عفت و حیا را از بین می‌برد و بی‌عفتی و بی‌حیایی منشأ همه مفاسد، از جمله بی‌حجابی می‌شود؛ و بسیاری از مفاسد و منکرات شرعی در جامعه ما نیز از همین مسیر شکل گرفته است.

بی‌عفتی و بی‌حیایی، منشأ همه مفاسد می‌شود

علم الهدی با بیان اینکه ارتباطات باز، عفت و حیا را از بین می‌برد و بی‌عفتی و بی‌حیایی، منشأ همه مفاسد می‌شود، تصریح کرد: بی‌حجابی یکی از نتایج همین بی‌عفتی است و بسیاری از مفاسد و منکرات شرعی که امروز در جامعه ما دیده می‌شود، ریشه در همین مسئله دارد. کافی است چشم باز کنیم و نگاهی به جامعه امروز بیندازیم. به‌دلیل برخی عقب‌نشینی‌ها و کوتاهی‌های دستگاه‌های اجرایی و قضائی کشور، می‌بینیم جامعه‌ای که روزی یک جامعه انقلابی و دینی بوده، جامعه‌ای که بنا بوده اسلام در آن حاکم باشد، امروز در معرض جلوه‌های فسق، فجور، جنایت و منکرات شرعی قرار گرفته است؛ تا آنجا که خیابان‌ها و فضای عمومی جامعه آلوده شده است.

امام جمعه مشهد دو عامل اصلی برای فسق و فساد در جامعه را خانواده و مدارس دانست و گفت: وقتی دختری باعفت از یک خانواده متدین وارد مدرسه‌ای می‌شود که در همان مدرسه، دختری بی‌عفت از یک خانواده بی‌حیا و دارای ارتباطات باز حضور دارد، طبیعی است که بی‌عفتی تأثیر بیشتری بر باعفت می‌گذارد تا عفت بتواند بی‌عفتی را اصلاح کند. چون تعداد و اثرگذاری بی‌عفتی غالب می‌شود. اما مدیریت‌ها توجه ندارند؛ آموزش‌دهندگان یا نمی‌دانند، یا نمی‌خواهند بدانند، و عملاً قدمی برنمی‌دارند و برنامه‌ای اجرا نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه بی‌حجابی و بی‌عفتی، یک ویروس است، وقتی این ویروس وارد کلاس شد، فراگیر می‌شود، وظیفه مدیریت این بود که جلوی این ویروس را بگیرد؛ اما نگرفت. دستگاه‌ها بی‌تفاوت شدند و نتیجه‌اش این شد که ما خودمان داریم غذا برای دشمن درست می‌کنیم و راه را برای آمریکا باز می‌کنیم.

علم الهدی افزود: مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیرشان به نکته بسیار مهمی اشاره فرمودند. ایشان فرمودند: «دشمن فهمیده است که تصرف این ملک، این خاک، و این سرزمین الهی و معنوی، با ابزار فشار و ابزار نظامی ممکن نیست. فهمیده که اگر بخواهد نفوذ و دخالتی داشته باشد و موقعیت پیدا کند، باید دل‌ها را تغییر دهد، فکرها و مغزها را عوض کند»؛ دشمن وارد همین مسیر شده است؛ و اساسی‌ترین فشار دشمن، فشار برای تغییر هویت است.

امام جمعه مشهد ابراز کرد: غرب، صد سال است که تلاش می‌کند هویت ملت ایران را تغییر دهد؛ هویت دینی، هویت تاریخی و هویت فرهنگی ملت ایران. رضاخان نخستین گام را برای تغییر هویت ملت ایران برداشت، اما موفق نشد. پس از او سیاست‌مداران دیگری آمدند، حرکت‌ها و برنامه‌هایی اجرا شد، اما باز هم موفق نشدند. انقلاب اسلامی آمد و همه این پروژه‌ها را شست و کنار زد. با این حال، فشار برای تغییر هویت ملت ایران همچنان ادامه دارد و مقاومت در برابر آن ضروری است.

وی گفت: امروز، برادران و خواهران، ما ردّ پای آمریکا را در داخل کشور احساس می‌کنیم. عده‌ای به‌عنوان سربازان نیابتی آمریکا در عرصه اقتصاد وارد عمل شده‌اند و این مسئله کاملاً قابل مشاهده است. اساسی‌تر از همه فشار دشمن، فشار برای تغییر هویت است. غربی‌ها بیش از صد سال است که در تلاش‌اند هویت ملت ایران را تغییر بدهند؛ هویت دینی، هویت تاریخی و هویت فرهنگی این ملت را.

مسئله حجاب فقط هویت اسلامی نیست؛ هویت ایرانی هم هست

علم الهدی افزود: امروز عده‌ای سرباز نیابتی آمریکا در اقتصاد داریم، عده‌ای در عرصه فرهنگ داریم، و بعضی از این‌ها از سربازان فرهنگی هم خطرناک‌ترند؛ چون مستقیماً هویت فرهنگی را هدف گرفته‌اند، برادر من، خواهر من، مسئله حجاب فقط هویت اسلامی نیست؛ هویت ایرانی هم هست. پیش از اسلام، در دوران ساسانیان، زنان ایرانی چادر بر سر می‌کردند و زیر چادر، کلاه‌هایی می‌گذاشتند؛ کلاه‌هایی که بلندی یا کوتاهی قامت زن از روی آن قابل تشخیص نبود و حتی اندام زن هم معلوم نمی‌شد. چنین حجابی در ایران وجود داشته است.

علم الهدی خاطرنشان کرد: یکی از علت‌هایی که ایرانی‌ها به اهل‌بیت پیامبر (ص) گرایش پیدا کردند، همین بود که دیدند فرهنگ اهل‌بیت با فرهنگ اصیل ایرانی قابلیت تطبیق دارد. وقتی اسلام وارد ایران شد، مردم گرایش به اهل‌بیت پیدا کردند، چون در ویژگی‌های فرهنگی اهل‌بیت، همان ارزش‌هایی را می‌دیدند که پیش از آن هم در فرهنگ خودشان وجود داشت؛ از جمله حجاب فاطمی. این حجاب، هویتی بود که ایرانی‌ها پیش‌تر با آن آشنا بودند.

امام جمعه مشهد تاکید کرد: امروز اگر هویت ملی در معرض خطر قرار بگیرد، اگر ناهنجاری‌ها عادی شود، و متأسفانه در برابر این دو نوع سرباز نیابتی آمریکا در اقتصاد و فرهنگ مسئولان اجرایی و قضائی ما بی‌تفاوت بمانند و فقط تماشا کنند، خطر جدی خواهد بود.