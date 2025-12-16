به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام کلب جواد نقوی، از رهبران برجسته شیعیان هند، شب گذشته در حاشیه درس خارج فقه آیتالله علمالهدی، با نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد مقدس در مدرسه نواب دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار که حجتالاسلام غفورینژاد، رئیس نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در خراسان رضوی نیز حضور داشت، حجتالاسلام نقوی گزارشی از وضعیت شیعیان هند ارائه و به بخشی از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی خود در این کشور اشاره کرد.
آیتالله علمالهدی در ادامه، با تأکید بر سابقه دیرینه و ریشهدار تشیع در هند، نقش برجسته علمای این سرزمین، بهویژه در شهر لکهنو، را مورد توجه قرار داد و علامه میرحامد حسین هندی را از نوابغ بزرگ جهان تشیع دانست.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی همچنین با اشاره به شرایط شیعیان مزار شریف، بر ضرورت توجه ویژه به ساماندهی امور مذهبی آنان تأکید کرد و گفت: استقرار یکی از روحانیون انقلابی برای رسیدگی به مسائل دینی، بهخصوص در میان مقلدان مقام معظم رهبری، در این شهر ضروری است.
