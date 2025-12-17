علم الهدی: مقاومت بنیان نظم آینده جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سیداحمد علمالهدی در نخستین همایش بینالمللی الهیات و مقاومت که با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، اندیشمندان داخلی و خارجی و شخصیتهای علمی جبهه مقاومت در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، با تأکید بر جایگاه راهبردی مقاومت در معادلات جهانی، اظهار کرد: مقاومت در آیندهای نزدیک به عنصر شکلدهنده نظم نوین جهانی تبدیل خواهد شد و اساس حیات سیاسی ملتها در شرق و غرب، شمال و جنوب عالم بر مبنای ایستادگی در برابر سلطهطلبی استکبار سامان مییابد.
توسعه استکبار، خاستگاه جهانی مقاومت
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی، ضمن قدردانی از مسئولان دانشگاه فردوسی مشهد، مدیران دانشکده الهیات و اساتید حوزه و دانشگاه که زمینه برگزاری این همایش علمی را فراهم کردند، گفت: توسعه شتابان ارتباطات، جهان را به یک دهکده واحد تبدیل کرده و اقتضای طبیعی آن، پذیرش یک مدیریت واحد جهانی است؛ اما در فرآیند شکلگیری این مدیریت، جریانهای استکباری با تمام توان میکوشند تا این حاکمیت جهانی را به نفع خود مصادره کنند.
وی افزود: جریان استکبار، بهویژه آمریکا، با تکیه بر ظلم، جنایت و جهانخواری، در پی تحمیل حاکمیت خود بر ملتهاست و از آنجا که توسعهطلبی استکبار حد و مرزی نمیشناسد، ملتهای زنده و آگاه جهان ناگزیر در برابر این سلطهجویی میایستند؛ همین ایستادگی، پایداری و «نه گفتن» به زیادهخواهیها، بهتدریج یک فرهنگ عمومی جهانی را شکل میدهد که نام آن مقاومت است.
مقاومت، بنیان نظم نوین جهانی
علمالهدی با بیان اینکه مقاومت صرفاً یک واکنش مقطعی نیست، تصریح کرد: مقاومت بهعنوان یک جریان فراگیر، در آینده نزدیک به نظم نوین جهانی تبدیل خواهد شد و ساختار سیاسی جهان را دگرگون میکند؛ از این رو، شناخت ابعاد مختلف مقاومت نه فقط برای ملت ایران، بلکه برای تمام ملتهای جهان یک ضرورت تاریخی است.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی با تأکید بر مسئولیت ویژه مسلمانان در این عرصه اظهار داشت: مسلمانان جهان باید پیشقراول مقاومت باشند و این جریان را با تمام مبانی شرعی، اعتقادی و دینی خود پیوند بزنند. مقاومت باید بهعنوان یک اصل دینی، هم در حوزه کلان امت اسلامی و هم در عرصههای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ملتها دنبال شود تا به یک باور ریشهدار تبدیل گردد.
پیوند مقاومت با انتظار و فرج
وی خاطرنشان کرد: پیگیری آگاهانه و تکلیفمدارانه جریان مقاومت از سوی کشورهای اسلامی و مسلمانان جهان، زمینهای گسترده برای فرج و ظهور حضرت بقیةالله الاعظم (عج) فراهم میآورد.
ایشان افزود: از این رو، مقاومت امروز در شمار مهمترین تکالیف شرعی ما قرار دارد و نمیتوان آن را امری حاشیهای یا صرفاً سیاسی تلقی کرد.
فقهالمقاومه؛ از درس خارج تا متن دانشگاهی
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی با اشاره به رونمایی از کتاب فقهالمقاومه در این همایش گفت: این کتاب حاصل یک دوره درس خارج حوزه علمیه است که در بیش از ۱۶۰ جلسه با حضور فضلای حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اکنون در قالب سه جلد تدوین شده است.
وی ادامه داد: جلد نخست این مجموعه امروز رونمایی میشود و امید است دو جلد دیگر نیز بهزودی منتشر شود؛ رونمایی از این اثر در محیط دانشگاه، آن هم همزمان با روز وحدت حوزه و دانشگاه، نمونهای عملی از پیوند عمیق این دو نهاد علمی در تولید دانش دینی و تمدنی است.
لازمه توحید، التزام به وجوب مقاومت
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی با تبیین رویکرد کلامی این اثر اظهار داشت: گرچه موضوع اصلی کتاب، فقه مقاومت است، اما در یک بحث کلامی به این نتیجه رسیدهایم که لازمه توحید، التزام به وجوب مقاومت است؛ اگر کسی به وجوب مقاومت ملتزم نباشد، در اعتقاد توحیدی او خلل و نقصان وجود خواهد داشت و باور توحیدی او کامل نخواهد بود.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی ادامه داد: این نتیجهگیری، مقاومت را از سطح یک انتخاب سیاسی یا اجتماعی فراتر میبرد و آن را به یک الزام اعتقادی و دینی تبدیل میکند که ریشه در توحید دارد.
مقاومت عامه؛ موضوع مستقل با حکم شرعی
وی با اشاره به نوآوری اصلی کتاب فقهالمقاومه گفت: در بسیاری از آثار پیشین، در حوزه نجف و حوزه علمیه قم، بحث مقاومت عمدتاً ذیل مصادیقی مانند جهاد، دفاع و امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده است؛ در حالی که مسئله اصلی، خود مقاومت بهعنوان یک موضوع مستقل با حکم شرعی خاص است.
ایشان افزود: امروز با گونههایی از مقاومت مواجه هستیم؛ مانند مقاومت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که در قالب عناوین فقهی رایج نمیگنجند. از این رو، نیازمند یک حکم عام شرعی هستیم که همه مصادیق مقاومت را در بر گیرد؛ در این اثر، با اثبات وجوب مقاومت عامه، تمامی این مصادیق نوپدید نیز ذیل یک حکم واحد واجب قرار میگیرند.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی با تشریح روش علمی کتاب تصریح کرد: در این مجموعه، ابتدا مفهوم مقاومت از منظر قرآن و حدیث بهصورت دقیق مورد واکاوی قرار گرفته است؛ زیرا تا زمانی که موضوع بهدرستی شناخته نشود، اثبات حکم شرعی ممکن نخواهد بود. پس از تبیین مفهوم قرآنی و روایی مقاومت، به ادله شرعی مراجعه شده و وجوب مقاومت عامه با ادله اربعه بهصورت مستدل اثبات گردیده است.
وی ادامه داد: همچنین با بررسی ملاکها و معیارهای احکام در ادله مربوط به جهاد، دفاع و امر به معروف و نهی از منکر، نشان داده شده که چگونه میتوان از احکام مصادیق خاص به یک حکم عام دست یافت؛ رویکردی که متأسفانه در بسیاری از پژوهشهای پیشین مغفول مانده است.
مقاومت، پایداری فعال نه تابآوری منفعل
علمالهدی، به نقد ترجمه نادرست مقاومت به تابآوری پرداخت و گفت: تابآوری دارای عنصر انفعال است، در حالی که مقاومت سرشار از ایستادگی، مبارزه، سرسختی و اصرار بر تحقق احکام الهی است.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی تاکید کرد: ترجمه دقیق مقاومت، پایداری است؛ زیرا مقاومت صرفاً «نه گفتن» به دشمن نیست، بلکه یک حرکت فعال و تکلیفمدار در مسیر تحقق ارزشهای الهی به شمار میرود.
وی تصریح کرد: اگر در برخی بیانات رهبر معظم انقلاب از واژه تابآوری استفاده شده، ناظر به صبر و تحمل مردم در شرایط خاص بوده و بههیچوجه بهمعنای تبیین مفهوم مقاومت بهجای پایداری نیست.
علم الهدی از رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دبیران علمی و اجرایی همایش و تمامی اساتید و پژوهشگران شرکتکننده قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود: خداوند متعال همه ما را خادمان صادق عرصه مقاومت قرار دهد و این فرهنگ الهی را بهعنوان بستری برای زمینهسازی ظهور و فرج حضرت ولیعصر (عج) در جامعه اسلامی نهادینه سازد.
