به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح پنجشنبه در جشنواره صالحین با اشاره به آیات و روایات مبنی بر اینکه خداوند وعده داده است که پیروزی نهایی از آن ایمان آورندگان صالح است، اظهار کرد: در هر آنچه که خداوند متعال آفریده است، رموزی وجود دارد که بشر با بهره گیری از ایمان خود باید به آن دست یابد.

وی با بیان اینکه در روایات آمده که نسبت علم بشر تا قبل از ظهور به نسبت دو به ۲۷ است، افزود: انسان امروز با استفاده از دانش خود به جای توجه به آبادانی به ظلم و ستم و تخریب و ویرانی رو آورده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی تاکید کرد: نتیجه دانش بدون ایمان، آن است که امروز در دست ترامپ و امثال او است.

آیت الله عبادی یادآور شد: جایگاه صالحین با ملاک‌ها و انگیزه‌ای که خداوند از آنها خواسته، این است که به دست آنها جهان آزاد می‌شود.

وی در ادامه گفت: بنا به حدیثی از امام صادق (ع)، آن گاه که مهدی ما ظهور کند، مردی را به همه نقاط زمین می‌فرستاد تا در آنجا حکومت کند و به آنها می‌فرماید در هر امری که بخواهید وارد شوید و تکلیف خود را ندانید، به کف دست خود نگاه کنید که آن دستور از این طریق برای شما ارسال می‌شود.

گفتنی است؛ در ادامه این جشنواره از تعدادی از پدران و همسران شهدا تجلیل شد.