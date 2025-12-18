علم الهدی:وحدت حوزه و دانشگاه زیربنای استقلال و پیشرفت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علم‌الهدی صبح پنجشنبه در اولین همایش علمی و تخصصی نوراء ناباروری و رویکرد ایرانی و اسلامی که همزمان با سالروز وحدت حوزه و دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: امیدواریم این همفکری و هم‌اندیشی که با حضور چهره‌های برجسته علمی کشور برگزار شده، زمینه‌ساز حرکتی عظیم در مسیر راهگشایی توسعه نسل و تأمین جامعه آینده کشور باشد و به تقویت نیروی اجتماعی، عزت‌ها و عظمت‌های تمدنی این سرزمین بینجامد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی ضمن گرامی‌داشت روز پرافتخار «وحدت حوزه و دانشگاه»، افزود: این وحدت، نقطه عطفی اساسی در پیشبرد کشور و تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش بوده است. در تاریخ معاصر ما، دو جریان اصلی رهبری فکری جامعه را بر عهده داشتند؛ جریان دانشگاه و جریان حوزه و روحانیت. جدایی و انفصال میان این دو جریان، راه پیشرفت، تمدن، استقلال و آزادی را بر جامعه مسدود می‌کرد و امکان حرکت رو به جلو را از مردم می‌گرفت.

وی ادامه داد: وحدت حوزه و دانشگاه موجب شد جامعه ما با نگاهی متفکرانه مسیر پیشرفت، تعالی، استقلال و آزادی حقیقی خود را تشخیص دهد و در این مسیر حرکت کند. امروز نیز با وجود همه تحولات جهانی، مشاهده می‌کنیم که دنیا با نگرانی به جامعه ما می‌نگرد؛ جامعه‌ای که علی‌رغم مانع‌تراشی‌های قدرت‌های استکباری و شیطانی، با تمام توان مسیر تعالی فکری و تمدنی خود را ادامه می‌دهد و تمدن اصیل اسلامی-ایرانی را در جهان بسط می‌دهد. این دستاورد، محصول وحدت حوزه و دانشگاه است.

علم الهدی عنوان کرد: دنیای غرب در دوره‌ای که با سوءاستفاده از ناکارآمدی و ناآگاهی سلاطین قاجار و سپس با تکیه بر حکومت دست‌نشانده پهلوی، سلطه استعمارگرایانه خود را بر این کشور تحمیل کرد، تنها راه تثبیت استعمار را در جدایی کامل علم از دین دید. به همین دلیل، سکولاریسم علمی را در کشور پایه‌گذاری کردند تا دین از فضای علم و دانشگاه حذف شود و مجامع علمی به‌کلی از مظاهر دینی تهی گردند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه علمِ منهای دین، نه جامعه را از چنگ استعمار رها می‌کند و نه استقلال واقعی به آن می‌بخشد، تصریح کرد: اما هنگامی که علم در کنار دین قرار می‌گیرد، جامعه علمی آگاه، استکبارستیز و استقلال‌طلب می‌شود و با وجود پیشرفت‌های علمی، مسیر رشد خود را به‌دور از سلطه استعمار ادامه می‌دهد. وحدت حوزه و دانشگاه، مهر ابطالی بر سکولاریسم علمی زد و امروز شاهد آمیزش علوم مادی در دانشگاه با معارف دینی هستیم؛ امری که تخصص آن در حوزه و روحانیت قرار دارد.

وی گفت: امروز در این جمع ارزشمند علمی، که اساتید، برادران و خواهران برای حل یکی از مسائل مهم جامعه و ارتقای رشد انسانی گرد هم آمده‌اند، می‌بینیم که مسائل دینی و احکام شرعی در کنار دستاوردهای علمی مورد توجه قرار می‌گیرد. این، نتیجه مبارک آمیزش علم و دین و محصول وحدت حوزه و دانشگاه است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: کار عظیمی که شما اساتید محترم در حوزه مقابله با «ناباروری» انجام می‌دهید، در حقیقت یک اقدام جامعه‌ساز است. شما با این مجاهدت علمی، جامعه آینده را از حیث نیروی انسانی تقویت می‌کنید. در طول ۴۵ سال عمر انقلاب اسلامی، مردم ما طعم استقلال و ایستادن روی پای خود را چشیده‌اند و این ذائقه در جامعه نهادینه شده است.

وی ابراز کرد: تجربه این سال‌ها نشان داده که اگر جامعه‌ای از نظر نیروی انسانی دچار ضعف شود، حتی با وجود پیشرفت‌های علمی و فناوری، توان حل مشکلات اساسی خود را نخواهد داشت و به سمت انحطاط حرکت می‌کند. نیروی انسانی، محور اصلی توانمندی یک جامعه است و شما آینده این سرمایه انسانی را می‌سازید. از این رو، مجاهدتی که انجام می‌دهید، بالاترین نوع جهاد و اقدامی ارزشمند برای ساخت آینده کشور است.

علم‌الهدی با بیان اینکه امروز مسئله «ناباروری در خانواده‌های فقیر و اقشار ضعیف» به یک مشکل جدی تبدیل شده است، ابراز کرد: در گذشته، فرزندآوری امری طبیعی و بدیهی در کانون خانواده‌ها بود و موارد ناباروری بسیار نادر به شمار می‌رفت؛ اما متأسفانه امروز ناباروری به‌طور گسترده در جامعه شیوع یافته و نیازمند بررسی دقیق عوامل آن است.

خانواده‌های محروم، اولویت نخست سیاست‌های درمان ناباروری باشند

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی گفت: مسئله اساسی، ناتوانی خانواده‌های فقیر در تأمین هزینه‌های درمان ناباروری است. با وجود خدمات ارزشمند نظام سلامت، بسیاری از این خانواده‌ها همچنان از درمان محروم‌اند و سال‌های جوانی آنان بدون داشتن فرزند سپری می‌شود. اگر طرحی هدفمند برای حل قطعی مسئله ناباروری در اقشار آسیب‌پذیر اجرا شود، آثار اجتماعی و تمدنی آن بسیار چشمگیر خواهد بود.

وی تاکید کرد: باروری در خانواده‌های فقیر، نسبت به خانواده‌های مرفه به مراتب تأثیر بیشتری در توسعه نسل و قدرت‌بخشی به جامعه آینده دارد؛ چرا که در خانواده‌های ثروتمند، رفاه و لذت‌محوری گاه مانعی برای فرزندآوری است، اما در خانواده‌های محروم چنین محدودیتی وجود ندارد. از این رو، بارور شدن یک خانواده فقیر می‌تواند نقش مؤثرتری در آینده جمعیتی و انسانی کشور ایفا کند.

علم الهدی اضافه کرد: امیدواریم با همت ارزشمند مدیران، اساتید محترم، سیاست‌گذاران حوزه سلامت و درمان، طرحی مجاهدانه برای اصلاح ناباروری در اقشار آسیب‌پذیر به‌صورت فراگیر اجرا شود و در کنار خدمات درمانی رایگان، این مسئله نیز به‌طور جدی دنبال گردد تا خانواده‌هایی که بار انقلاب و نظام را بر دوش دارند، به‌طور کامل مورد حمایت قرار گیرند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی گفت: همچنین امیدوارم این هم‌اندیشی، با بهره‌گیری از دیدگاه‌های علمی و حوزوی، گام بلندی در مسیر مقابله با ناباروری و ساخت جامعه‌ای نیرومند بردارد و مجاهدات شما بزرگواران در این مسیر تداوم داشته باشد.