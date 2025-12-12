به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ارزهای دیجیتال در معاملات روز پنجشنبه با کاهش قابل توجهی مواجه شدند و بیتکوین بار دیگر به زیر سطح روانی ۹۰ هزار دلار سقوط کرد؛ رخدادی که از تشدید نگرانیهای سرمایهگذاران در بازارهای مالی حکایت دارد.
این افت در شرایطی رخ داده که نگرانیهای تازه درباره سودآوری فناوری هوش مصنوعی بر سهام شرکتهای فناوری سایه انداخته و تمایل سرمایهگذاران به داراییهای پرریسک را کاهش داده است. ریسکپذیری بازار پس از آن تضعیف شد که شرکت آمریکایی اوراکل دورنمایی پایینتر از انتظار برای سود و درآمد خود ارائه کرد؛ موضوعی که این برداشت را تقویت کرده است که هزینههای سنگین زیرساختهای هوش مصنوعی با سرعت مورد انتظار سرمایهگذاران به سودآوری تبدیل نمیشود.
بیتکوین در آخرین معاملات با افت ۲.۵ درصدی به ۹۰ هزار و ۵۶ دلار و ۲۴ سنت رسید. اتریوم نیز با کاهش ۴.۳ درصدی، در سطح ۳ هزار و ۱۹۶ دلار و ۶۲ سنت معامله شد. بهنظر میرسد روند نزولی بازار ارزهای دیجیتال که از زمان تصمیم فدرال رزرو آمریکا برای کاهش نرخ بهره در روز چهارشنبه آغاز شده، همچنان ادامه دارد.
همزمان، بازارهای سهام در آسیا با افت مواجه شدند و معاملات آتی نیز از احتمال کاهش شاخصها در اروپا و آمریکا خبر میدهد. با وجود آنکه برخی داراییهای پرریسک در هفتههای اخیر عملکرد مثبتی داشتهاند، تحلیلگران معتقدند ارزهای دیجیتال تمایلی به همراهی با این روند نشان ندادهاند.
در همین حال، بانک سرمایهگذاری استاندارد چارترد روز پنجشنبه پیشبینی خود از قیمت بیتکوین تا پایان سال میلادی جاری را بازنگری کرد و برآورد رسیدن این ارز دیجیتال به ۲۰۰ هزار دلار را کنار گذاشت. این بانک اکنون سطح ۱۰۰ هزار دلار را بهعنوان هدف قیمتی بیتکوین در پایان سال مطرح کرده است.
