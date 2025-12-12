نقوی: اصلاح قیمت بنزین راهکار کاهش اسراف و تقویت اقتصاد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مهدی نقوی در خطبههای نماز جمعه شهرستان لنگرود با تأکید بر لزوم حمایت مردم از دولت، اظهار کرد: هزینه تولید و خرید بنزین از سوی دولت چندین برابر قیمتهای کنونی است و اصلاح نرخ بنزین علاوه بر صرفهجویی، به بهبود اقتصاد کشور کمک میکند.
وی افزود: هماکنون بخشی از نیاز بنزین کشور از طریق واردات تأمین میشود و این منابع میتواند در اختیار اقشار آسیبپذیر قرار گیرد. اگر بنزین به جای خودرو به افراد اختصاص یابد، عدالت اجتماعی نیز تقویت خواهد شد.
امام جمعه لنگرود با انتقاد از بیثباتی قیمت کالاها در بازار گفت: امروز قیمت اقلام اساسی از میوه و پوشاک تا سایر کالاها هر روز تغییر میکند و حالت رهاشدگی در بازار مشاهده میشود. ایراد ساختاری اقتصادی اجازه نمیدهد نظارتها اثربخش باشد و این وضعیت به روحیه مردم آسیب میزند.
وی همچنین به نرخ بالای بلیط قطار در مسیر رشت-مشهد اشاره کرد و افزود: قیمت بیش از دو میلیون تومان برای هر نفر در این مسیر در حالی است که بلیط تهران-مشهد حدود ۶۰۰ هزار تومان است و بسیاری از مردم امکان استفاده از این زیرساخت مهم را ندارند.
حجتالاسلام نقوی از پاسخگویی به موقع فرماندار لنگرود درباره پروژه خیابان شهید چمران تقدیر و تأکید کرد: فرماندار اعلام کردند کار این پروژه تا سیام دی ماه به پایان میرسد که نوعی پیگیری و پاسخگویی ارزشمند به مطالبات مردم است.
امام جمعه لنگرود در ادامه، روز ۲۶ آذر، روز حمل و نقل، را گرامی داشت و از خدمات رانندگان قدردانی کرد. وی همچنین با اشاره به پویش آزادی مادران زندانی جرایم غیرعمد، آن را اقدامی ارزشمند و اثرگذار برای خانوادهها دانست.
