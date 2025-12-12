معلمی: جمهوری اسلامی ایران همواره مدافع حقوق و حرمت زن بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمد معلمی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان تربت حیدریه دشمنان با هدف قرار دادن فرهنگ زنان، آینده خانوادهها را نشانه گرفتهاند.
امام جمعه تربتحیدریه با اشاره به اهمیت حفظ کرامت زن در نگاه اسلامی، نسبت به تهاجم فرهنگی غرب هشدار داد و گفت: جمهوری اسلامی از آغاز بر مبنای اسلام شکل گرفته و همواره مدافع حقوق و حرمت زن بوده است.
وی با بیان نمونههایی از نابسامانیهای فرهنگی غرب و جنبشهای اجتماعی گفت: این جنبش ابتدا در میان هنرمندان و بازیگران غربی شکل گرفت، اما بهتدریج نشان داد که بخش بزرگی از زنان غربی گرفتار بیحرمتی و بیعدالتی هستند، در عین حال این وضعیت نتیجه نگاه ابزاری غرب به زن است، در حالی که اسلام زن را محور کرامت و متانت میداند.
معلمی خطاب به دختران و زنان ایرانی، افزود: دشمنان امروز با هدف قرار دادن فرهنگ زنان، قصد نابودی خانوادهها و آینده جامعه را دارند، لذا باید هوشیار باشید تا پشیمانی دیرهنگام جایگزین تصمیم درست امروز نشود.
امام جمعه تربت حیدریه بیان کرد: با خطاب قرار دادن فعالان رسانهای و کاربران فضای مجازی، تأکید کرد: دشمن با صرف میلیاردها دلار و بهرهگیری از تمام ظرفیتهای فرهنگی و هنری جهان، برای تخریب معارف اسلامی و بیاعتمادسازی جامعه تلاش میکند و مقابله با این جنگ شناختی وظیفهای فوری و خطیر است.
وی با اشاره به اعلام رهبر معظم انقلاب درباره بازگشایی میدان جدیدی از جنگ توسط دشمن اظهار کرد: دشمن امروز در میدان رسانهای و تبلیغاتی مبارزه میکند که وسعت آن از جنگ نظامی بیشتر است.
معلمی عنوان کرد: حتی اگر کسی توان تولید محتوا نداشته باشد، مصرفکننده است، باید هوشیار باشد، همانجا که محتوایی برای دلسردکردن مردم از انقلاب، بیاعتمادسازی نسبت به مسئولان یا ناکارآمد نشاندادن نظام منتشر میشود، باید فهمید تیرهای دشمن در حال شلیک است.
امام جمعه تربت حیدریه گفت: اگر تولیدکننده محتوا هستید، باید همان نقطهای را که دشمن میزند تقویت کنید و نگذارید به هدف برسد و اگر مصرفکننده هستید، مراقب باشید هدف تیرهای مسموم تبلیغاتی دشمن قرار نگیرید.
وی با اشاره به اعلام رهبر معظم انقلاب درباره بازگشایی میدان جدیدی از جنگ توسط دشمن اظهار کرد: دشمن امروز در میدان رسانهای و تبلیغاتی مبارزه میکند که وسعت آن از جنگ نظامی بیشتر است.
معلمی افزود: اگر در جنگ سخت، مکانهای نظامی و خانهها هدف بود، جبهه جنگ جدید، مغزها و اندیشههای مردم را نشانه رفته شده است.
امام جمعه تربت حیدریه تاکید کرد: اگر در جنگ سخت، مکانهای نظامی و خانهها هدف بود، جبهه جنگ جدید، مغزها و اندیشههای مردم را نشانه رفته شده است.
نظر شما