به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمد معلمی در خطبههای نمازجمعه این هفته تربتحیدریه با اشاره به برگزاری اجلاسیه نهایی کنگره ملی شهدای منطقه تربتحیدریه، زاوه، مهولات و رشتخوار، اظهار کرد: این کنگره ملی که به نام سردار شهید حاج عبدالحسین برونسی مزین شده، فرصتی است تا یاد ۲۱۶۶ شهید والامقام این دیار زنده نگه داشته شود و مردم بار دیگر با ولایت و انقلاب تجدید عهد و پیمان کنند.
امام جمعه تربت حیدریه با خطاب قرار دادن فعالان رسانهای و فرهنگی افزود: از همه عزیزان در عرصه رسانه، فضای مجازی، هنرمندان، نویسندگان، مداحان و طلاب انتظار داریم در این روزها با تولید محتوا، فضاسازی شهری و فرهنگی، و پوشش گسترده خبری، فضای شهر را شهدایی کنند. این همراهی، کمترین وظیفه ما در برابر شهداست.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای سهساله دستگاههای اجرایی و فرهنگی برای برگزاری این کنگره، خاطرنشان کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان دبیر کنگره، شهرداریها و همه دستگاههای نظامی و نه انتظامی زحمات فراوانی کشیدهاند و اکنون نوبت رسانههاست که با انعکاس گسترده این رویداد، عظمت آن را به سراسر کشور نشان دهند.
معلمی زمان برگزاری اجلاسیه را روز نهم دیماه در دانشگاه دولتی تربتحیدریه اعلام کرد و گفت: این مراسم از ساعت ۸ صبح آغاز و تا ظهر ادامه خواهد داشت و مهمانان کشوری و استانی در کنار خانوادههای معظم شهدا حضور خواهند داشت.
نظر شما