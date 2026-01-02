معلمی: بصیرت مردم سد محکمی در برابر پروژه دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمد معلمی در خطبههای نمازجمعه تربتحیدریه، اعتراض را یک حق طبیعی برای اقشار مردم دانست و اظهار کرد: در همه نقاط جهان مردم با تجمعات مسالمتآمیز مطالبات خود را مطرح میکنند، اما تفاوت جمهوری اسلامی با دیگر کشورها در آن است که شبکههای اپوزیسیون تروریستی تلاش میکنند اعتراضات آرام را سیاسی کرده و به اعتراض و آشوب تبدیل کنند و طراحی این روند نیز با دستهای آمریکا و صهیونیستها صورت میگیرد.
امام جمعه تربت حیدریه با هشدار نسبت به پروژه «کشتهسازی» دشمن گفت: میخواهند اعتراضات را به سمت اغتشاش و کشتهسازی سوق دهند، اما مردم هوشمندانه شرایط را درک کرده و خط خود را از رسانههای معاند و اغتشاشگران جدا کردهاند.
وی برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی را «حرفهای و مثالزدنی» عنوان کرد و افزود: هرچند معترضان تلاش دارند فضا را ملتهب کنند، نیروهای انتظامی با سعه صدر و مدارا عمل میکنند، اما در نزدیکی مراکز حساس مماشات وجود ندارد، چراکه نیروهای آموزشدیده داخل تجمعات حضور دارند و مدیریت آن را برعهده دارند.
معلمی خطاب به مردم گفت: باید مراقب شیطنت رسانههای معاند و مزدور بود، این رسانهها با تصاویر جعلی و صداگذاریهای ساختگی تلاش میکنند تجمعات را به آشوب پیوند دهند. بصیرت مردم ایجاب میکند هر خبری را با تحلیل درست منبع آن بپذیرند.
امام جمعه تربت حیدریه با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گفت: بارها نسبت به وضعیت معیشتی هشدار دادهایم، حتی رهبر انقلاب نیز این موضوع را گوشزد کردهاند. اما تبدیل اعتراض به آشوب و تعطیلی بازار دیگر اعتراض نیست، بلکه آشوب است.
وی راهکار شنیده شدن مطالبات مردم را «اعتراضات کنترلشده در مکانهای مشخص» دانست و تأکید کرد: این روش مانع از انحراف مطالبات به حق مردم میشود.
معلمی همچنین با انتقاد از برخی انتصابات اقتصادی اظهار کرد: بهکارگیری دوباره افرادی که سابقه ناکارآمدی دارند دل مردم را به درد میآورد. تثبیت نرخ ارز و مقابله با فساد ارزی از راهکارهای کارشناسان است، اما دستهایی در کار است که با سوءاستفاده از شرایط، اعتراضات را به آشوب تبدیل کنند.
امام جمعه تربتحیدریه خواستار برخورد قاطع و بدون اغماض با عوامل اصلی اعتراضات شد و گفت: امروز فضای مجازی بهعنوان پیادهنظام دشمن نقش ایفا میکند که از طریق شبکههایی چون واتس آپ به تحریک و سازماندهی آشوب میپردازند.
وی افزود: کسانی که میخواهند آمریکا بر کشور مسلط شود و مردم روی خوش نبینند به دنبال به دست گرفتن افکار عمومی هستند و لذا فضای مجازی را رها کردند، با این حال رها کردن فضای مجازی دیگر سهلانگاری نیست بلکه مشارکت در کمک کردن به پروژه دشمن است.
نظر شما