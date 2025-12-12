ارغوانی: کاشان دمای زیر صفر درجه را تجربه خواهد کرد

عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌ها و داده‌های پیش‌یابی هواشناسی، از شنبه تا دوشنبه هفته آینده آسمان مناطق کاشان و آران‌وبیدگل عمدتاً قسمتی ابری تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی ابراز کرد: با توجه به بارش‌های اخیر و وجود رطوبت، احتمال بارش‌های پراکنده در برخی مناطق کوهستانی دور از انتظار نیست.

رئیس اداره هواشناسی کاشان تصریح کرد: در صورت تداوم الگوی فعلی، از سه‌شنبه تا پایان هفته ورود یک سامانه بارشی سرد موجب فعالیت گسترده بارش‌ها روی اکثر مناطق دو شهرستان خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس؛ بارش برف در بخش‌های وسیع مناطق کوهستانی و بارش باران در نواحی دشتی کاشان قابل انتظار است.

ارغوانی افزود: همچنین از روز دوشنبه روند کاهش دما آغاز می‌شود و پیش‌بینی می‌گردد در پایان هفته تمامی مناطق دمای زیر صفر را تجربه کنند.

وی گفت: توصیه می‌شود شهروندان، کشاورزان و دستگاه‌های اجرایی تمهیدات لازم را در برابر مخاطرات بارش برف، لغزندگی معابر و کاهش محسوس دما در نظر داشته باشند.