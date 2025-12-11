بهروز مرادپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی برای لرستان و فعالیت سامانه بارشی جدید از بعدازظهر جمعه در این استان، اظهار داشت: بارش پراکنده و گاهی رگباری باران، در ارتفاعات و مناطق کوهستانی رگبار برف، گاهی رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید در قالب این سامانه بارشی برای استان پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه این سامانه بارشی که همه نقاط استان را در بر می‌گیرد تا غروب یکشنبه در لرستان فعال است، افزود: اختلال در تردد، لغزندگی معابر و جاده‌ها، ایجاد رواناب و آبگرفتگی، احتمال کولاک برف در محورهای مواصلاتی کوهستانی، خطر سقوط اشیا، کاهش میدان دید افقی و… در استان پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان بر لزوم احتیاط در انجام فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت گردی، عدم تردد و توقف در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها و خشکه رودها، تحکیم سازه‌ها، اجتناب از چرای دام‌ها در مناطق مرتفع و حاشیه رودخانه‌ها و… تاکید کرد.

مرادپور، بیان داشت: پیرو هشدار سطح زرد هواشناسی، کماکان طی امروز پنجشنبه شاهد فعالیت امواج پایانی موج اول سامانه بارشی بر روی جو منطقه خواهیم بود که ضمن تاکید بر مخاطرات و توصیه‌های ذکر شده در متن هشدار، قابل توجه است که شدت ناپایداری‌ها در مناطقی از جنوب شرق استان نمود بیشتری خواهد داشت.