به گزارش خبرگزاری مهر، فرمان فرامین با اعلام آخرین گزارش بارش‌های استان گفت: از بامداد جمعه ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح جمعه هفتم فروردین ۱۴۰۵، بارش‌های قابل توجهی در نقاط مختلف استان ثبت شده است.

وی افزود، بیشترین میزان بارش با ۲۳۵ میلی‌متر در ایستگاه سپیدار مرکزی به ثبت رسیده و پس از آن دشتروم با ۲۳۲ میلی‌متر، بوستان با ۲۲۹ میلی‌متر و امامزاده علی با ۲۲۱ میلی‌متر قرار دارند.

معاون فنی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: همچنین امیرآباد بابکان با ۲۱۰ میلی‌متر و سرفاریاب با ۱۹۶ میلی‌متر بارش در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: در دیگر نقاط استان نیز سرآسیاب یوسفی ۱۹۰ میلی‌متر، درغک ۱۸۷، جاورده ۱۸۲.۵، سیرون شبلیز ۱۸۲، ماهور باشت ۱۸۱، آبده گاه ۱۷۵، پراشکفت ۱۷۳، مارگون و وزگ ۱۶۷ میلی‌متر و سایر مناطق استان نیز بین ۱۰۰ تا ۱۶۶ میلی‌متر بارش داشته‌اند.

فرامین با اشاره به استمرار فعالیت سامانه بارشی در استان گفت: توصیه می‌شود کشاورزان و شهروندان نسبت به مدیریت منابع آب، احتیاط در تردد جاده‌ای و رعایت نکات ایمنی در مناطق کوهستانی و پرشیب توجه ویژه داشته باشند.

وی تأکید کرد که این بارش‌ها برای کشاورزی و منابع آب استان بسیار حائز اهمیت بوده و با توجه به گستردگی آن، انتظار می‌رود اثرات مثبتی بر منابع آب زیرزمینی و سدهای منطقه داشته باشد.