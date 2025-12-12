  1. ورزش
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۱

صید اولین طلای پاراتکواندو توسط امیرحسین علیزاده

ملی پوش پاراتکواندو ایران به مدال طلای این رشته در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، مسابقات پاراتکواندوی بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۵ دوبی از امروز(جمعه) به مدت دو روز برگزار خواهد شد.

در روز اول مسابقات ۶ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۳ پاراتکواندوکار در بخش پسران از ایران به مصاف رقبای خود رفتند.

در وزن ۶۳- کیلوگرم پسران که ۶ پاراتکواندوکار حضور داشتند، امیرحسین علیزاده بعد از استراحت در دور اول، در نیمه نهایی به مصاف «پان» از چین رفت و با شکست این حریف به فینال رسید.

امیرحسین علیزاده در فینال به مصاف عثمانوف از ازبکستان رفت و بعد از واگذار کردن راند اول، در دو راند بعدی به برتری رسید و صاحب مدال طلا شد.

کد خبر 6686761

