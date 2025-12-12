https://mehrnews.com/x39QZL ۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۸ کد خبر 6686772 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۸ خروش مردم زابل در تشییع پیکر ۳ شهید حادثه تروریستی لار زابل - مردم شهیدپرور شهر زابل در تشییع پیکر ۳ شهید حادثه اخیر تروریستی منطقه لار زاهدان سنگ تمام گذاشتند. دریافت 47 MB کد خبر 6686772 کپی شد مطالب مرتبط زاهدان به احترام امنیت ایستاد؛ پیکر شهید منطقه لار تشییع شد تشییع شهدای حادثه تروریستی لار در زابل مولوی بامری: ماهیت پلید تروریستها بار دیگر آشکار شد آغاز مراسم تشییع شهدای حادثه تروریستی منطقه لار در زاهدان و زابل تشییع شهید اهل سنت بر دستان مردم شهید پرور زاهدان بیانیه ریشسفیدان شهرستان زاهدان در محکومیت حادثه تروریستی منطقه لار برچسبها شهرستان زابل تشییع شهدا مراسم تشییع حمله تروریستی
