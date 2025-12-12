  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۸

خروش مردم زابل در تشییع پیکر ۳ شهید حادثه تروریستی لار

خروش مردم زابل در تشییع پیکر ۳ شهید حادثه تروریستی لار

زابل - مردم شهیدپرور شهر زابل در تشییع پیکر ۳ شهید حادثه اخیر تروریستی منطقه لار زاهدان سنگ تمام گذاشتند.

دریافت 47 MB
کد خبر 6686772

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • جعفری IR ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      سلام ؟درودخدا برشهدای عزیز روحشان شاد بازم درود میفرستم به مردم عزیزومهربان خوبه زابل افرین بااین قدرشناسی این مردم فقیر خدایا باران رحمتت روبروی این مردم باز بفرما

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها