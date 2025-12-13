مولوی محمدطیب بامری، در گفت و گو با خبرنگار مهر در واکنش به حمله تروریستی اخیر و شهادت جمعی از بسیجیان مدافع امنیت کشور، با استناد به آیه ۲۳ سوره احزاب «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا» این حادثه را دردناک و ناراحت کننده توصیف کرد.

امام جمعه اهل سنت دادکان بخش ایرندگان، بیان کرد: شهادت این عزیزان در پی حمله ناجوانمردانه گروهک تروریستی جندالشیطان، بار دیگر ذات پلید و ضد انسانی این گروهک‌ها را آشکار ساخت. این جریان‌های معاند هیچ بویی از انسانیت نبرده‌اند و تنها به دنبال ترویج خشونت و ناامنی در منطقه هستند.

اوی با ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار افزود: از خداوند متعال برای شهدای گرانقدر علو درجات و برای بازماندگان آنان صبر و آرامش مسئلت دارم.

امام جمعه اهل سنت دادکان همچنین بر ضرورت برخورد جدی با عاملان این جنایت تأکید کرد و گفت: برخورد قاطع با عاملان و حامیان این اقدامات تروریستی یک ضرورت انکارناپذیر است و امنیت مردم خط قرمز کشور است.