برگزاری دو کارگاه تخصصی عکاسی در ورامین

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین بخش این کارگاه، آموزش با عنوان «خوانش چهره در عکاسی پرتره» با تمرکز بر درک چهره به‌عنوان زبان بیان در پرتره‌نگاری برگزار می‌شود و طی آن، شرکت‌کنندگان با مفاهیمی چون رابطه نگاه و حضور سوژه، زبان چهره و احساس، نور و زاویه به‌عنوان ابزار روایت و نیز تحلیل نمونه‌پرتره‌های معاصر آشنا خواهند شد.

هدف این نشست، تقویت نگاه تحلیلی و هنری عکاسان پرتره در مواجهه با چهره انسانی است که توسط علیرضا بختیاری، عکاس پرتره و دارنده‌ی جوایز متعدد بین المللی و درجه‌ی هنری از فدراسیون جهانی عکاسی، از ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار می‌شود.

در ادامه، از ساعت ۱۶ تا ۱۸، کارگاه دوم با عنوان «عکاسی هنری معاصر از دریچه ژانرها» با تدریس مهدی مقیم‌نژاد، استادیار گروه عکاسی دانشگاه هنر تهران، پژوهشگر و نظریه‌پرداز هنرهای معاصر برگزار خواهد شد.

مقیم‌نژاد از چهره‌های نام‌آشنا در عرصه‌ی عکاسی مفهومی و نظریه‌ی هنر در ایران است که تاکنون آثار و پژوهش‌های متعددی در زمینه‌ی زیبایی‌شناسی عکاسی و فلسفه‌ی هنر منتشر کرده است.

«عکاسی هنری معاصر از دریچه‌ی ژانرها» عنوان یک مجموعه کارگاه آموزشی است. در این کارگاه‌ها، تجربیات عکاسی هنری معاصر جهان در گفتمان تخصصی ژانرها مورد بررسی و تحلیل قرار خواهند گرفت.

در این راستا، مجموعه تحولات مفهومی، موضوعی و زیبایی‌شناختی ژانرهای تثبیت‌شده و نوظهور عکاسی به بحث گذاشته خواهند شد و امکانات تفسیری آنها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

این کارگاه‌ها به ترتیب به ژانرهایی چون عکاسی پرتره، منظره، فتوژورنالیسم، مستند و عکس دست‌کاری‌شده اختصاص خواهد داشت و هدف اصلی، واکاوی گرایش‌های هنری معاصر در آنها خواهد بود.

این دو کارگاه ویژه‌ی عکاسان دشت ورامین برگزار می‌شود و هدف آن، ارتقای دیدگاه تحلیلی و هنری جامعه‌ی عکاسان در مواجهه با تصویر معاصر است.

این کارگاه با همکاری کانون عکس ورامین و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین برگزار می‌شود و علاقه‌مندان برای ثبت نام می‌توانند با شماره ۰۹۳۳۳۲۲۵۶۶۴ تماس بگیرند.