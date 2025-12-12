  1. استانها
  2. اصفهان
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۰

فرزندی پور: تصادف در جاده قمصر کاشان یک فوتی و ۵ مصدوم داشت

فرزندی پور: تصادف در جاده قمصر کاشان یک فوتی و ۵ مصدوم داشت

کاشان - رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی کاشان گفت: تصادف در جاده قمصر کاشان ۱ فوتی و ۵ مصدوم بر جای گذاشت.

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع سانحه رانندگی بین دو خودروی کوئیک و هایما در جاده قمصر پس از پادگان، در عصر روز ۲۱ آذرماه خبر داد و اظهار کرد: بلافاصله آمبولانس‌هایی از پایگاه‌های عوارضی قمصر، چمران و پکوک اورژانس ۱۱۵ به همراه یک دستگاه آمبولانس هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.

وی ابراز کرد: متأسفانه یکی از مصدومان به دلیل شدت جراحات سر صحنه جان باخته بود و چهار مصدوم دیگر با حال عمومی نامساعد، پس از دریافت کمک‌های اولیه توسط تیم فوریت‌های پزشکی، به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند.

کد خبر 6686801

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها