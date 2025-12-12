فرزندی پور: تصادف در جاده قمصر کاشان یک فوتی و ۵ مصدوم داشت

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع سانحه رانندگی بین دو خودروی کوئیک و هایما در جاده قمصر پس از پادگان، در عصر روز ۲۱ آذرماه خبر داد و اظهار کرد: بلافاصله آمبولانسهایی از پایگاههای عوارضی قمصر، چمران و پکوک اورژانس ۱۱۵ به همراه یک دستگاه آمبولانس هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.
وی ابراز کرد: متأسفانه یکی از مصدومان به دلیل شدت جراحات سر صحنه جان باخته بود و چهار مصدوم دیگر با حال عمومی نامساعد، پس از دریافت کمکهای اولیه توسط تیم فوریتهای پزشکی، به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند.
