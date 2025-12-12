تصادف در جاده تنگ خشک گردنه ایلان دره سمیرم

به گزارش خبرنگار مهر، تصادف صبح جمعه در جاده تنگ خشک گردنه ایلان دره سمیرم باعث مصدومیت تعدادی از هموطنان شد.
در این حادثه اتوبوس مسافربری تهران به یاسوج دچار حادثه تصادف شد.
علت حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.
