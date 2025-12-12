زارع: تنها نیم درصد بودجه کشور به فرهنگ می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، گفت: اینکه مطرح میشود سهم فرهنگ دو درصد است، باید واقعبینانه صحبت کنیم، در بودجه ۶۰۰۰ همتی کشور، موضوع فرهنگ عملاً در حد نیم درصد دیده شده است. ما همین نیم درصد را نیز در اختیار کمیسیون فرهنگی گذاشتیم، اما با جرأت میگویم ۲۰ درصدش هم محقق نشده؛ یعنی حدود شش تا هفت هزار میلیارد تومان تخصیص نیافته است.
وی افزود: در بخشهای دیگری هم که برای فرهنگ ردیف گذاشتهایم، باز هم فرهنگ مظلوم واقع شده است. برخی میگویند بودجه نهادهای فرهنگی زیاد است، در حالی که در مقیاس بودجه ۶۰۰۰ همتی، این ارقام واقعاً چیزی محسوب نمیشود. در مثلث فرهنگ، سیاست و اقتصاد، زیرساخت سیاست و اقتصاد، فرهنگ است و ما باید اتفاقاً این حوزه را تقویت کنیم.
زارع تأکید کرد: حوزه فرهنگ یک سازمان یا یک نهاد خاص نیست که بخواهیم نام ببریم؛ فرهنگ متعلق به همه خانوادهها و همه نهادهاست. با این حال برخی روی این ارقام کوچک مانور میدهند. کل این بودجه شاید در حد ۳۰۰ میلیون دلار باشد؛ رقمی نیست که بخواهیم آن را عامل مشکل کشور نشان دهیم. این میزان از محل هدفمندی هم در نهایت نیم درصد کل بودجه میشود و تازه از همین میزان هم تخصیص ۲۰ درصدی داشته است. اگر این رقم را تقسیم بر پنج کنید، عملاً به عددی ناچیز میرسیم.
وی گفت: در بودجه عمومی نیز رقمی که روی آن مانور داده میشود بزرگ نیست. اگر واقعاً جایی در دولت احساس میشود که نیازی نیست، باید شفاف اعلام شود و آن ردیف حذف گردد؛ با سخنرانی و کلیگویی نمیشود بودجه را اصلاح کرد. به جای اینکه در فضای مجازی فضاسازی شود و برخی نهادها را هدف بگیرند، باید با عدد و رقم صحبت کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: این تصور غلط است که حذف بودجههای فرهنگی میتواند تأثیری در بهبود بودجه کل کشور داشته باشد. اتفاقاً فرهنگ است که پیشرفت کشور را رقم میزند و به فرموده مقام معظم رهبری، در مثلث فرهنگ، سیاست و اقتصاد، حتی اگر امروز معیشت مردم اولویت باشد، این فرهنگ است که اقتصاد و سیاست را میسازد و باید مورد حمایت جدی قرار گیرد.
