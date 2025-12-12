نیک بین: کاهش بودجه فرهنگی یعنی سپردن کشور به دست شایعه سازها

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام جواد نیکبین نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سهم حدود ۲.۵ درصدی فرهنگ از بودجه کل کشور بیان کرد: این عدد نه با نیازهای جامعه تناسب دارد و نه با تحولات پرسرعت فرهنگی قابل مدیریت است. وی افزود: در دنیایی که هر روز میلیونها محتوا در فضای مجازی تولید میشود، انتظار داریم با بودجهای کمتر از بسیاری از بودجههای فرعی، نهادهای فرهنگی از هویت ملی دفاع کنند.
نیکبین ادامه داد: امروز بودجه فرهنگی ایران نصف میانگین جهانی است؛ در حالی که بسیاری از کشورها بودجه فرهنگ را معادل بودجه چند وزارتخانه مهم اختصاص میدهند. وی بیان کرد: کشورهایی مثل آمریکا ۱۱ درصد بودجهشان را صرف فرهنگ میکنند. چرا؟ چون فهمیدهاند فرهنگ یعنی آیندهسازی.
وی با اشاره به نقش مخرب شرکتهای زیانده در بلعیدن بودجه عمومی گفت: فقط یک درصد از گردش مالی شرکتهای دولتی، بهاندازه کل بودجه فرهنگی کشور است. وی تصریح کرد: دولت به جای اینکه از سر و ته فرهنگ بزند، باید به سراغ همین شرکتهای زیانده و صندوقهای بازنشستگی برود که صدها هزار میلیارد تومان بار روی دوش بودجه میگذارند.
نیکبین اظهار کرد: اگر سهم فرهنگ را کم کنید، یعنی میدان را خالی کردهاید برای اکانتهای جعلی، شبکههای مشکوک و جریانهایی که هویت ایرانی را نشانه رفتهاند. وی افزود: امروز حتی بلاگرهای سطحی که محتواهای بیپایه تولید میکنند، بر ذهن نوجوانها اثر میگذارند. اگر ساختار رسمی فرهنگ ضعیف شود، چه کسی قرار است با این موج مقابله کند؟
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت شناخت عناصر هویتی اشاره کرد و گفت: اگر کار فرهنگی متوقف شود، نسل بعدی فردوسی، نظامی و حتی مفاخر معاصر را نمیشناسد. وی ادامه داد: فاصله گرفتن از ریشهها یعنی کاهش انسجام اجتماعی؛ این همان چیزی است که دشمنان ایران دنبال آن هستند.
وی با تأکید بر اهمیت قدرت نرم ایران تصریح کرد: شاخص قدرت نرم کاملاً به سرمایهگذاری فرهنگی وابسته است. اگر بودجه فرهنگ حذف یا کوچک شود، ایران تا ۳۰ درصد در این شاخص سقوط میکند؛ یعنی در میدان رقابت جهانی حرفی برای گفتن نخواهیم داشت.
نیکبین در پایان خاطرنشان کرد: دولت اگر واقعاً به دنبال اصلاح ساختار بودجه است، باید مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی و خصولتی را فعال کند. وی افزود: هزاران میلیارد تومان منابع رها شده در همین بخشها وجود دارد؛ این منابع باید در خدمت فرهنگ قرار بگیرد نه اینکه فرهنگ قربانی بیانضباطی مالی شود.
