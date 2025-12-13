  1. استانها
  خراسان شمالی
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۸

ریحانی: دو بازیکن اسفراینی به اردوی تیم ملی هندبال دعوت شدند

بجنورد- رئیس هیأت هندبال خراسان شمالی گفت: دو بازیکن شایسته از شهرستان اسفراین به اردوی تیم ملی هندبال دانش‌آموزی کشور دعوت شدند.

سمیه ریحانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این اردو با هدف آماده‌سازی تیم ملی هندبال دانش‌آموزی برای حضور در مسابقات جهانی مقدونیه، به میزبانی شهر شیراز در سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

وی افزود: نازنین زهرا محمدزاده و فاطمه زهرا لعل‌صادقی، دو بازیکن مستعد شهرستان اسفراین هستند که با عملکرد مطلوب خود موفق به حضور در این اردوی ملی شدند.

رئیس هیأت هندبال خراسان شمالی بیان کرد: دعوت این بازیکنان نشان‌دهنده ظرفیت بالای هندبال دانش‌آموزی استان و نتیجه تلاش مربیان و برنامه‌ریزی مناسب در رده‌های پایه است.

