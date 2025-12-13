آنفلوانزا در قزوین بالاتر از سطح هشدار؛ مدارس در خط مقدم شیوع

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - مطهره میرزایی: آنفلوانزا یک بیماری ویروسی حاد دستگاه تنفسی و خود محدود شونده است، اما در دوره‌های همه‌گیری و اپیدمی می‌تواند با عوارض و مرگ‌ومیر بیشتری همراه باشد.

حال آنکه این بیماری در سطح کشور بروز و ظهور یافته و استان قزوین نیز مستثنی از این موضوع نبوده نکته مهمی است که باید نسبت به آن توجهات لازم شکل گرفته و تمهیدات لازم صورت بگیرد.

طبق آمار موجود در هفته‌های اخیر در استان قزوین آمار مبتلایان به آنفلوانزا حدود ۴۰ درصد بوده و مواردی که به بیمارستان‌ها مراجعه کرده و دارای علائم تنفسی هستند، حدود ۱۸ درصد بوده است و آمار حکایت از آنان دارد که استان قزوین جزو استان‌های پیشگام عرصه فعالیت این بیماری است.

چالش آنفلوانزا در بین دانش‌آموزان

جباری کادر اجرایی یکی از مدارس قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تقریباً در یک ماه اخیر میزان ابتلای بیماری دانش‌آموزان افزایش داشته است و تاکید ما همواره بر این بوده که هر فردی که دارای یکی از علائم آنفلوانزا است از ورود به مدرسه خودداری کند اما با این وجود ما شاهد رشد و افزایش بیماری در سطح مدارس هستیم.

وی بیان کرد: مدرسه یکی از مکان‌های مهم اجتماعی است و وجود یک بیمار در این محیط می‌تواند علاوه بر محیط خانواده، محیط بزرگ مدرسه را تحت شعاع قرار دهد.

این معلم گفت: از سوی دیگر روش انتقال آنفلوانزا در مدرسه به ویژه مدارس ابتدایی که دانش‌آموزان در تعاملات بیشتری با یکدیگر هستند بیشتر است و از این رو تاکید ما به والدین و دانش‌آموزان جهت پیشگیری و کنترل آنفلوانزا دوچندان شده است.

اعمال محدودیت نیازمند درخواست و اعلام علوم پزشکی است

قدرت الله مهدی خانی، سرپرست اداره مدیریت بحران قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استانداری و مجموعه مدیریت بحران به عنوان دستگاه هماهنگ کننده فعالیت دارد و موضوع آنفلوانزا مرتبط با علوم پزشکی استان است.

وی افزود: ما برای تصمیم‌های کلان می‌توانیم اقدام کنیم اما در این بین باید دستگاه مربوطه اعم از آموزش و پرورش و علوم پزشکی اعلام وضعیت داشته باشد که طی تماس‌های انجام شده متوجه شدیم شرایط به گونه‌ای نیست که تعطیلی داشته باشیم.

این مسئول تاکید کرد: تمام تعطیلی‌ها با هماهنگی استانداری شکل می‌گیرد اما باتوجه به تخصصی بودن موضوع، این اقدام مستلزم آن است که دستگاه‌ها مبحث تعطیلی را از ما بخواهند، اگر دانشگاه علوم پزشکی اگر ضوابط مدارس را تهیه کرده و آن را با ضوابط خود تطبیق دهد و در این حوزه احساس نیاز داشته باشد پیگیری و ورود ما انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: برای تعطیلی مدارس آنچه که از جانب علوم پزشکی با ما مطرح شده این است که اگر ۱۰ درصد از دانش‌آموزان مدرسه یا کلاسی مبتلا به آنفلوآنزا باشند تعطیلات مدارس اجرایی می‌شود که خوشبخت اکنون آمار مبتلایان زیر ۱۰ درصد است.

این مسئول تصریح کرد: در بحث آلایندگی نیز خوشبختانه اکنون در وضعیت خوبی هستیم و شاخص‌های آلودگی پایین است و نیازی به تعطیلی نیست.

وی افزود: علاوه بر این تعطیلی مدارس، ادارات، صنایع و یا سایر حوزه‌ها آخرین تصمیمی است که ما اعمال می‌کنیم چراکه خسارات این موضوع به مراتب بسیار است و تصمیم برای این موضوع دشوار است.

مهدیخانی یادآور شد: در صورت تشدید شرایط که قائدتا شرایط حادتر از شرایط کرونا نخواهد بود اما بااین وجود در شرایط کرونا نیز دیدیم که استان قزوین جزو استان‌های بود که بهترین عملکرد و بهترین خدمات را انجام داد و حالا نیز پیش‌بینی و زیرساخت لازم از جمله بیمارستان‌های صحرایی و امورات دیگر برنامه ریزی شده است و درصورت نیاز خدمات ارائه خواهد شد.

وی در پایان گفت: در بحث زیرساخت استان قزوین جزو استان‌هایی است که ظرفیت بیمارستان خصوصی در آن مناسب است که بی‌شک در شرایط خاص امکان استفاده از ظرفیت آنها وجود دارد.

کاهش نسبی مراجعات و غیبت‌ها دلیل عدم اعمال محدودیت‌های جدید در استان قزوین است

بهزاد نجف‌پور، رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت فعلی بیماری‌های تنفسی به‌ویژه آنفلوانزا در استان، اظهار کرد: با وجود افزایش روند ابتلاء به آنفلوانزا در سطح جهان و کشور و عبور آمار مثبت از حد هشدار، در استان قزوین طی هفته جاری شاهد کاهش نسبی مراجعات به مراکز درمانی و موارد مثبت بوده‌ایم و همین موضوع موجب شده فعلاً نیازی به اعمال محدودیت‌های جدید یا تعطیلی‌ها احساس نشود.

وی با بیان اینکه تعطیلی مدارس و اعمال محدودیت‌های گسترده، آخرین گزینه مدیریت بیماری است، افزود: شاخص‌های تصمیم‌گیری از جمله میزان غیبت دانش‌آموزان و حجم مراجعات درمانی هنوز به حدی نرسیده که ضرورت اعمال محدودیت را ایجاب کند، هرچند همچنان وضعیت بالاتر از سطح هشدار قرار دارد و نیازمند رعایت جدی پروتکل‌های بهداشتی است.

نجف‌پور با هشدار نسبت به احتمال افزایش مجدد بیماری در صورت بی‌توجهی به دستورالعمل‌های بهداشتی، تصریح کرد: آنفلوانزا یک بیماری حاد ویروسی دستگاه تنفسی است که با تب ناگهانی، سردرد، درد عضلانی، گلودرد، سرفه و آبریزش بینی بروز می‌کند و معمولاً علائم آن به‌صورت ناگهانی شدت می‌گیرد، اما در اغلب موارد با استراحت، مصرف مایعات گرم، تغذیه مناسب و مراقبت‌های حمایتی طی ۲ تا ۷ روز بهبود می‌یابد.

آنتی‌بیوتیک هیچ تأثیری در درمان آنفلوانزا ندارد

رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی قزوین تأکید کرد: آنتی‌بیوتیک هیچ تأثیری در درمان آنفلوانزا ندارد و بیماران نباید بر تجویز آن اصرار داشته باشند، مگر در مواردی که پزشک تشخیص عفونت ثانویه دهد.

وی با اشاره به راه‌های انتقال بیماری گفت: ترشحات حلق و بینی بیماران، مخزن عفونت محسوب می‌شود و سرفه و عطسه مهم‌ترین راه انتقال آنفلوانزا است، از این‌رو استفاده از ماسک، رعایت فاصله فیزیکی و پرهیز از حضور در اماکن شلوغ به‌ویژه برای افراد مبتلا ضروری است.

نجف‌پور خاطرنشان کرد: اگرچه آمار ابتلاء در استان قزوین نسبت به هفته‌های گذشته اندکی کاهش یافته، اما همچنان توصیه می‌شود مردم از دست دادن و روبوسی پرهیز کرده و شست‌وشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون را به‌عنوان یکی از مؤثرترین راه‌های پیشگیری جدی بگیرند.

وی با اشاره به نقش کودکان در گسترش بیماری اظهار کرد: افزایش موارد بیماری تنفسی تب‌دار در میان دانش‌آموزان معمولاً نخستین نشانه شروع همه‌گیری آنفلوانزا در جامعه است و می‌تواند در ادامه سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای را درگیر کند، به همین دلیل مراقبت از کودکان و جلوگیری از حضور آن‌ها در مدرسه هنگام بیماری بسیار حائز اهمیت است.

رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی قزوین با تأکید بر نقش واکسیناسیون در پیشگیری از عوارض شدید بیماری، گفت: واکسن آنفلوانزا می‌تواند موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه را تا ۸۲ درصد و مرگ‌ومیر ناشی از آنفلوانزا را تا ۳۱ درصد کاهش دهد و لازم است به دلیل تغییرات ویروس، هر سال تزریق آن تکرار شود.

وی افزود: واکسیناسیون رایگان آنفلوانزا برای گروه‌های هدف از جمله کارکنان بهداشتی و درمانی، بیماران دارای نقص سیستم ایمنی، سالمندان، زنان باردار و بیماران خاص همچنان در مراکز و پایگاه‌های سلامت استان در حال انجام است.

در صورت افزایش مجدد موارد ابتلاء تصمیمات جدید متناسب با شرایط اتخاذ می‌شود

نجف‌پور در پایان تأکید کرد: تداوم شرایط فعلی و عدم اعمال محدودیت‌ها منوط به همکاری مردم در رعایت توصیه‌های بهداشتی است و در صورت افزایش مجدد موارد ابتلاء و غیبت‌ها، تصمیمات جدید متناسب با شرایط اتخاذ و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

باتوجه به شرایط حساس استان، کارشناسان بهداشتی بر اهمیت رعایت پروتکل‌های پیشگیرانه مانند استفاده از ماسک، پرهیز از دست دادن و روبوسی، شست‌وشوی مکرر دست‌ها و اجتناب از حضور بیماران در تجمعات تأکید کرده‌اند.

همچنین واکسیناسیون به‌عنوان راهکار مؤثر برای کاهش موارد بستری و مرگ‌ومیر معرفی شده و گروه‌های پرخطر مانند سالمندان، بیماران زمینه‌ای و کارکنان حوزه درمان در اولویت دریافت واکسن قرار دارند که توصیه ما در این میان جدی گرفتن شرایط بیماری و رعایت اصول بهداشتی است.

به طور کلی، وضعیت آنفلوانزا در قزوین همچنان بالاتر از سطح هشدار قرار دارد و نیازمند همکاری جدی مردم، مدارس و دستگاه‌های اجرایی برای کنترل و کاهش شیوع است. رعایت بهداشت فردی، واکسیناسیون گروه‌های هدف و مدیریت هوشمندانه بحران می‌تواند از تبدیل این موج به یک بحران گسترده‌تر جلوگیری کند.